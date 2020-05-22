Набиуллина заявила, что вопрос о дивидендах Сбербанка надо перенести на конец лета - начало осени

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о дивидендах Сбербанказа 2019 год надо перенести на конец августа - начало сентября, чтобы оценить потребность в капитале на фоне потерь из-за ситуации с распространением COVID-19, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.

"Мы считаем сейчас важным перенести этот вопрос на осень, конец августа - начало сентября, для того, чтобы у нас было больше ясности. Не только у нас, прежде всего, и у самих банков, больше ясности по развитию ситуации, по тому, с каким уровнем потерь они сталкиваются и столкнутся, и с тем, чтобы они могли оценить потребность в капитале, который будет нужен для того, чтобы эти потери абсорбировать", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что решения по дивидендам должны приниматься после тщательного анализа ситуации. "Сейчас давать какие-либо рекомендации преждевременно. Именно поэтому мы и рекомендуем переносить на более поздний срок, когда у нас будет чуть больше информации для принятия этих решений", - отметила глава ЦБ.