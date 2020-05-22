Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:03Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

Набиуллина заявила, что вопрос о дивидендах Сбербанка надо перенести на конец лета - начало осени

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о дивидендах Сбербанказа 2019 год надо перенести на конец августа - начало сентября, чтобы оценить потребность в капитале на фоне потерь из-за ситуации с распространением COVID-19, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.

ЭкономикаСбербанк за 8 часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку на весь годовой лимитСбербанк за 8 часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку на весь годовой лимитЧитать подробнее

"Мы считаем сейчас важным перенести этот вопрос на осень, конец августа - начало сентября, для того, чтобы у нас было больше ясности. Не только у нас, прежде всего, и у самих банков, больше ясности по развитию ситуации, по тому, с каким уровнем потерь они сталкиваются и столкнутся, и с тем, чтобы они могли оценить потребность в капитале, который будет нужен для того, чтобы эти потери абсорбировать", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что решения по дивидендам должны приниматься после тщательного анализа ситуации. "Сейчас давать какие-либо рекомендации преждевременно. Именно поэтому мы и рекомендуем переносить на более поздний срок, когда у нас будет чуть больше информации для принятия этих решений", - отметила глава ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Сбербанк

Новости по теме

Новости

Nissan сократит 20 тысяч рабочих мест по всему миру

Nissan сократит 20 тысяч рабочих мест по всему миру

Спирт - всему голова. Обзор

Спирт - всему голова. Обзор

В Минэкономразвития допустили долгое сохранение слабой динамики промпроизводства

Вирус не успел испугать финрынки всерьез - панику залили дешевой ликвидностью центробанков. Обзор

Вирус не успел испугать финрынки всерьез - панику залили дешевой ликвидностью центробанков. Обзор

Набиуллина заявила об ожидании пика годовой инфляции летом

Банки в РФ реструктурировали примерно 11% портфеля займов всего малого и среднего бизнеса

Банки в РФ реструктурировали примерно 11% портфеля займов всего малого и среднего бизнеса

Аргентина окажется в состоянии дефолта уже в пятницу

Дума утвердила закон о досрочном расторжении договоров аренды из-за коронавируса

Дума утвердила закон о досрочном расторжении договоров аренды из-за коронавируса

Совет директоров "Роснефти" оставил Сечина во главе компании еще на 5 лет

Спотовые котировки газа в Европе упали до уровня цены "на скважине" в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');