Структура, связанная с инвестором Озерного ГОКа Свибловым, может купить золотодобытчика "Урюмкан"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Компания "Восток Золото", связанная с выходцем из "ПИКа", инвестором Озерного ГОКа Владиславом Свибловым, подала в ФАС ходатайство о приобретении золотодобытчика "Урюмкан". Об этом сообщило антимонопольное ведомство.

"Восток Золото", по данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", учреждено в апреле, 0,1% принадлежит напрямую Свиблову, остальное - кипрской компании Astecling, за которой скрывается другая кипрская структура. Представитель Свиблова на вопрос о целях создания "Восток Золота" не ответил.

В "Урюмкане" подтвердили "Интерфаксу" планы продажи "Восток Золоту".

Газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, связывает покупателей "Урюмкана" с девелоперской компанией "ПИК" и ее владельцем Сергеем Гордеевым. "Урюмкан" в числе прочего занимается добычей щебня на Николаевском карьере, и, по мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, структуры "ПИКа" могли найти в этом определенную синергию.

Свиблов - бывший менеджер и член совета директоров "ПИКа". Мажоритарным акционером Озерного ГОКа (крупный полиметаллический проект в Бурятии), как заявлял Свиблов, является он сам, а Гордеев не входит в число акционеров.

В прошлом году компания Fortiana, бенефициаром которой является Свиблов, приобрела 4,6% крупного золотодобытчика Petropavlovsk.

"Урюмкан" владеет несколькими активами в Забайкалье и Бурятии. По итогам 2019 года компания не попала даже в топ-30 золотодобытчиков России. Сейчас она принадлежит Ринчиме Гармаевой и Тимуру Бербидаеву. Самый крупный и привлекательный актив группы - Дарасунский рудник, который "Урюмкан" выкупил у "Южуралзолота" в конце 2017 года. Но это достаточно проблемный актив, испытывавший в последние годы финансовые трудности.

По словам главы Союза золотопромышленников России Сергея Кашубы, балансовые запасы Дарасунского рудника около 63 тонн золота. "К преимуществам месторождения можно отнести достаточно высокое содержание золота в остаточных запасах - 14 г/т, а также близость к Транссибу. Однако месторождение сложное с горнотехнической точки зрения, а наличие в руде вредных примесей мышьяка, безусловно, затруднит процесс извлечения товарного золота", - отмечает он (цитата по "Коммерсанту").