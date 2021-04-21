Совладелец Highland Gold Свиблов встал на налоговый учет в Бурятии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Совладелец Highland Gold Владислав Свиблов встал на налоговый учет в Бурятии, где занимается освоением Озерного месторождения меди, сообщил "Интерфаксу" представитель бизнесмена.

Свиблов зарегистрировался в Еравнинском районе республики. За 2020 год налог на доходы физлиц (НДФЛ) он заплатит в консолидированный бюджет Бурятии.

"Часть налога - 2% - пойдет в бюджет поселка Озерный, 33% - в бюджет Еравнинского района, 65% - в бюджет республики", - уточнил представитель Свиблова.

В 2019 году проект освоения Озерного месторождения сменил владельца. Основным инвестором стал Свиблов. Ранее лицензия на месторождение принадлежала структурам ИФК "Метрополь" Михаила Слипенчука.

Проект Озерного ГОКа оценивается в 96,4 млрд рублей. Компания планирует приступить к промышленной эксплуатации строящегося карьера для будущего ГОКа в начале 2023 года.

Запасы Озерного месторождения составляют 157 млн тонн полиметаллических руд.