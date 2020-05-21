Вирус поразил шельф. Обзор

В правительстве отказались от создания госкорпорации "Росшельф"

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Идея создания государственной корпорации "Росшельф", которую активно продвигал весь 2019 год вице-премьер Юрий Трутнев, победила многих несогласных в ведомственных подковерных состязаниях. Но она не выдержала захвата коронавирусом. Или коронавирус стал прикрытием для того, чтобы не допустить появления еще одной корпорации, претендующей на победы в поединках чемпионов российской нефтегазовой отрасли.

Нефтяные цены рухнули, мировые рынки остановились. Российская Арктика, а тем более ее шельф, и ранее замерзавший под санкциями, в новых экономических условиях стали совсем непривлекательными. Помочь зазвать инвестора на них сейчас может только чудо. Осознавая эту реальность, правительство не стало запускать механизм создания еще одной госкорпорации. "Росшельфа" не будет. Функции координатора арктических проектов может получить "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" (ФРДВ, на 100% принадлежит ВЭБ).

Шельфовая песня в который раз

Согласно закону "О недрах", работать на шельфе РФ могут только "Роснефть" и "Газпром" (а с некоторых пор и его "дочка" "Газпром нефть"). Допустить туда частные компании - идея для российской нефтянки давняя. В разное время ее лоббировали различные компании и чиновники.

Еще будучи министром природных ресурсов, Трутнев участвовал в этих баталиях, добиваясь либерализации доступа на шельф. "Освоение шельфа у нас не двигается, мы теряем перспективы его освоения, и это гораздо хуже, чем отставание по разработке суши", - говорил министр Трутнев в 2011 году. Но расширить доступ частных компаний к шельфу ему на том посту не удалось.

И вот весной 2019 года вице-премьер Трутнев в интервью "Интерфаксу" сообщил о возвращении к теме расширения перечня субъектов, которые могут там работать. Уже в конце 2019 года Минвостокразвития вынесло на обсуждение проект федерального закона "О государственной корпорации по освоению континентального шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока". Документ предусматривал введение новой системы предоставления прав пользования недрами на шельфе, в частности, допуск частных инвесторов.

Баталии развернулись в очередной раз. Минприроды и Минэнерго в ведомственной переписке, которая иногда попадала в СМИ, критиковали новый законопроект по шельфу. В публичном поле министр энергетики Александр Новак аккуратно давал понять, что для реализации шельфовых проектов нужна очень высокая цена на нефть и внутренняя норма рентабельности (ВНР) не менее 20%, а "пока (осень 2019 года) ВНР шельфовых проектов колеблется от отрицательного до не более 10%".

Быть или не быть

Особенно жаркие споры вызвала тема появления новой госкорпорации - "Росшельфа". Долгое время оставался открытым вопрос, будет это новая компания или что-то особенное сформируют на базе имеющихся в достатке госпредприятий.

В феврале 2020 года Трутнев заявил, что принципиальных замечаний по созданию "Росшельфа" у правительства нет. А в апреле в ходе согласительного совещания у вице-премьера, как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, были сняты разногласия с Минобороны, Минэнерго, Минэкономразвития, ФНС и Росимуществом. С Минприроды и ФАС разногласия остались не урегулированы.

Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев сообщил "Интерфаксу", что при обсуждении возможности создания специальной госкорпорации по шельфу, ФАС эту идею не поддерживала. В частности, ФАС не согласовала законопроект о государственной корпорации "Росшельф". "ФАС России не согласовала данный законопроект, так как не поддерживает саму идею создания госкорпорации, которой передаются функции органов власти с возможностью предоставления участков недропользования без конкурентных процедур", - сказал он.

"При этом ФАС поддерживает снятие административных барьеров по допуску к континентальному шельфу Арктики и Дальнего Востока, но считает, что этого можно добиться путём корректировки законодательства, без создания госкорпорации в данной сфере", - подчеркнул Евраев.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью "Интерфаксу" так пояснял свою позицию: "Я за корпорацию, которая нужна для создания новой отрасли. Не в качестве доминанты этой отрасли, а в качестве сопровождения, интегратора. Пример - публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (РЭО, оператор "мусорной" реформы - ИФ). Давайте исходить из целей и задач. Если стоит задача сделать геологоразведку на шельфе за счет средств государства, то тогда возникает вопрос: "А для чего создавали "Росгеологию"? Если уже существует "Росгеология", зачем мы еще одну геологоразведочную корпорацию создаем? Я считаю, что на базе "Росгеологии" при ее людских ресурсах и возможностях вполне можно реализовать задачу разведки шельфа. Заодно обновим основные средства "Росгеологии".

Не быть

А в марте вслед за остальным миром коронавирус накрыл Россию, добив то, что еще не добили упавшие цены на нефть. Все перспективы освоения шельфа, тем более арктического, растворились в морском тумане.

И вот в мае вице-премьер Трутнев поручил профильным министерствам доработать законодательство, в рамках которого координация проектов на шельфе РФ может быть закреплена за одним из институтов развития, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Глава Минвостокразвития Александр Козлов в письме Трутневу отмечает: "Учитывая изменения ситуации на мировых рынках и сокращение доходов федерального бюджета, считаю создание госкорпорации преждевременным и предлагаю: сохранив предусмотренную законопроектами модель реализации проектов на континентальном шельфе, определить ее оператором действующий институт развития - "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики".

Коронавирус отбросил на годы назад надежды на развитие арктического шельфа. Теперь уже не до "Росшельфа".