В правительстве передумали создавать госкорпорацию "Росшельф"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В правительстве решили отказаться от создания госкорпорации "Росшельф", а координацию проектов на российском шельфе могут передать одному из институтов развития. Как сообщили несколько информированных источников "Интерфакса", вице-премьер Юрий Трутнев поручил профильным министерствам доработать соответствующие поправки в законы.

Компанией-координатором может стать, например, "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" (ФРДВ, на 100% принадлежит ВЭБ), сказал один из собеседников агентства.

Создание госкорпорации "Росшельф" ранее предусматривал законопроект, подготовленный в конце 2019 года Министерством развития Дальнего Востока.

Один из источников отмечает, что решение отказаться от идеи создания госкорпорации "Росшельф" принято на фоне изменения ситуации на мировых рынках и проблем в российской экономике из-за коронавируса.

Предполагается, что за компанией-координатором, как и планировалось ранее, будут закреплены те функции, которые планировалось закрепить за "Росшельфом": в частности, сбор и экспертиза заявок на лицензирование участков недр арктического и дальневосточного континентального шельфа, организация переговоров по заключению соглашения о совместной разработке участка и о создании консорциума.

В аппарате Трутнева не комментируют информацию.

Законопроект Минвостокразвития предполагал, что "Росшельф" будет представлять интересы России в проектах по добыче нефти и газа на российском континентальном шельфе в арктических и дальневосточных морях. Он предусматривал также введение новой системы предоставления прав пользования недрами на шельфе и новой системы разовых платежей за пользование недрами на этих территориях.

Законопроект предусматривал также допуск частных инвесторов к шельфовым проектам, если они войдут в консорциумы с "Росшельфом" и если возьмут на себя определенные обязательства по объемам разведки и добычи.

В феврале стало известно, что Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект, поскольку он не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также вопросы ее финансово-экономической эффективности.

Сейчас работать на шельфе могут только "Газпром", его "дочка" "Газпром нефть" и "Роснефть".