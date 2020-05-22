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IBM объявила о первых крупных сокращениях после смены главы компании

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines (IBM), крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг, объявила о первых крупных сокращениях персонала после смены главы компании.

В сообщении IBM говорится, что целью сокращений является сделать ее более гибкой, однако решение принято на фоне существенного спада в экономике в связи с пандемией коронавируса, который вынудил многих клиентов отказаться от инвестиций и повременить с крупными сделками.

Компания не уточнила, насколько масштабными будут сокращения. Газета The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на информированный источник, что решение может коснуться нескольких тысяч человек. На конец прошлого года в компании работали около 352,6 тыс. сотрудников, согласно документам, которые были предоставлены регуляторам в январе.

Новый главный исполнительный директор IBM Арвинд Кришна, занявший эту должность в прошлом месяце, пытается оживить рост компании, которая на протяжении нескольких лет фиксирует снижение выручки.

Сокращения затронут несколько подразделений IBM, в том числе Global Technology Services (GTS), которое предоставляет услуги IT-аутсорсинга. В прошлом месяце компания зарезервировала $900 млн, главным образом, на покрытие расходов, связанных с GTS.

Также решение коснулось подразделения Watson, специализирующегося на искусственном интеллекте, и еще ряда бизнесов, следует из публикаций сотрудников на онлайн-форуме, на которые ссылается WSJ.

IBM в прошлом месяце отчиталась о сокращении чистой прибыли и выручки в первом квартале. Чистая прибыль в январе-марте составила $1,18 млрд, или $1,31 в расчете на акцию, по сравнению с $1,59 млрд, или $1,78 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка уменьшилась на 3,4% - до $17,57 млрд против $18,18 млрд годом ранее. Компания фиксировала снижение данного показателя по итогам 28 из 32 последних кварталов.

Хроника 27 января – 22 мая 2020 годаЭкономический кризис
IBM Арвинд Кришна

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