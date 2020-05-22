"СтройТрансНефтеГаз" вывез на обсервацию в регионы 83% работников Чаяндинского месторождения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Строительный подрядчик АО "СтройТрансНефтеГаз" с 3 мая по настоящее время вывез с территории Чаяндинского месторождения 60 чартерными рейсами в 34 региона проживания более 5,8 тыс. человек.

Как говорится в сообщении СТНГ, это составляет 83% вахтовых работников, которых планируется вывезти с объекта строительства.

Для завершения вывоза персонала готовится отправка с месторождения еще около 1,2 тыс. человек, которая состоится в ближайшее время.

Обсервация вывезенных работников организована в региональных санаториях, гостиницах и пансионатах.

"АО "СтройТрансНефтеГаз" в полном объеме обеспечивает необходимым финансированием мероприятия по вывозу людей, их размещению в субъектах РФ, а также по нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации непосредственно на месторождении", - подчеркивается в сообщении.

На Чаянде трудится свыше 40 медицинских работников компании, страховой организации, МЧС и региональных учреждений здравоохранения, сформирован исчерпывающий резерв средств индивидуальной защиты и медикаментов.

"Силами компании развернут госпиталь на 120 мест с четырьмя палатами интенсивной терапии, поставлено медицинское оборудование, включая пять аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф, ПЦР-лабораторию и кислородные концентраторы. Кроме того, при содействии МЧС развернут полевой госпиталь и пункт временного размещения на 125 мест", - перечисляет СТНГ.

Строительная компания приводит статистику: "Состояние здоровья находящихся на Чаянде работников контролируется в постоянном режиме, проводится регулярное тестирование персонала на коронавирусную инфекцию. У 95% работников с положительными тестами на коронавирус симптомы заболевания отсутствуют. Работники без симптомов с положительными результатами тестирования направляются в изолятор, контактировавшие с ними работники - в обсерватор. Работники с симптомами респираторных заболеваний по решению медиков оперативно направляются на госпитализацию и получают квалифицированную медицинскую помощь".

"СтройТрансНефтеГаз" напоминает, что совместными усилиями заказчика ("Газпром"), подрядчика и федеральных и региональных властей удалось "нормализовать эпидемиологическую обстановку и снять карантин с территории месторождения, за исключением отдельных земельных участков, на которых находятся госпиталь, изолятор и обсерватор". Это решение принято главой Якутии на основе предложения Роспотребнадзора 20 мая.

На Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, откуда газ по газопроводу "Сила Сибири" идет в Китай, расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещались более 10 тыс. человек. Из-за вспышки коронавирусной инфекции власти Якутии 17 апреля объявили там карантин.