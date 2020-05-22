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В омский госпиталь вызвали Росгвардию из-за попытки эвакуированных с Чаянды вахтовиков уйти

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В омском госпитале для ветеранов нефтяники-вахтовики, вывезенные с Чаяндинского месторождения, бурно требовали отпустить их по домам, из-за этого в стационар вызвали Росгвардию, сообщили в Минздраве Омской области.

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"Рабочие-нефтяники выразили недовольство условиями размещения в больнице и потребовали от руководства госпиталя отпустить их домой", и ситуация накалилась, следует из пресс-релиза.

В пресс-службе Минздрава "Интерфаксу" рассказали. что в госпиталь дней десять назад привезли 37 вахтовиков легкими признаками ОРВИ. Сейчас пациенты уже здоровы. 21 мая некоторые из них решили уйти из стационара.

"При этом они вели себя по отношению к персоналу неподобающим образом, дебоширили и совершенно не стеснялись в выражениях", - сказал представитель министерства.

Глава областного Минздрава Ирина Солдатова пообещала дополнительно проверить условия содержания в госпитале, но отметила, что пациенты должны соблюдать правила распорядка и карантинных мероприятий, а также законы.

"Мы понимаем, что длительное время пребывания в изолированных условиях на месторождении, аскетичный быт в госпитале и желание вернуться в свои семьи - все это накладывает отпечаток на настроение пациентов", - добавила она.

В субботу у вахтовиков возьмут анализ на коронавирус. Если результаты окажутся отрицательными, пациентов направят для дальнейшего прохождения карантина в тот же санаторий, откуда они поступили на лечение в стационар, сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что на Чаяндинском месторождении в Якутии возник очаг коронавирусной инфекции. Оттуда стали вывозить вахтовиков.

Якутия коронавирус Чаяндинское месторождение Омская область Ирина Солдатова Минздрав

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