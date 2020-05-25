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Одна из крупнейших медиакомпаний Новой Зеландии будет продана за $1

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших медиаорганизаций Новой Зеландии - Stuff - будет продана ее руководству всего за $1, объявили владельцы компании в понедельник.

Stuff выпускает многие ежедневные газеты страны, а также ведет популярный новостной сайт с тем же названием. Ее штат насчитывает порядка 900 человек, включая 400 журналистов.

Компания, принадлежащая австралийской Nine Entertainment, столкнулась с финансовыми трудностями еще до кризиса, вызванного пандемией коронавируса, с тех пор ее выручка от рекламы неуклонно сокращалась, отмечает The Associated Press.

В сообщении Nine говорится, что Stuff будет продана генеральному директору Шинейд Буше в рамках сделки выкупа компании менеджментом, которая будет завершена до конца текущего месяца.

"Мы полагаем, что для Stuff важно иметь собственников на местном уровне, и мы твердо убеждены, что это лучшее решение для конкуренции и потребителей в Новой Зеландии", - сказал генеральный директор Nine Хью Маркс.

Буше отметила, что планирует передать право собственности сотрудникам, чтобы они имели прямую долю в качестве акционеров компании.

Stuff Новая Зеландия Nine Entertainment Шинейд Буше Хью Маркс

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