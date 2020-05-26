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Правкомиссия поддержала идею создания фонда незаконченных скважин

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия поддержала идею создания фонда незаконченных нефтяных скважин, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

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Соответствующее решение было принято на очередном заседании правкомиссии по повышению экономической устойчивости, которая прошла 26 мая.

"Принято решение поддержать предложение Минэнерго и Минфина о создании условий для формирования у нефтяных компаний фондов незаконченных скважин в целях поддержки сектора нефтесервисных услуг. Общемировое падение спроса на углеводороды и обусловленное этим соглашение о снижении добычи нефти влекут за собой сокращение объема заказов для данного сектора, в котором работает более 300 тысяч человек", - отмечается в сообщении по итогам правкомиссии.

По словам главы Минэнерго Александра Новака, которые приводятся в сообщении, российские нефтяные компании при использовании финансовых возможностей банков закажут услуги и оборудование для разработки и подготовки новых нефтяных скважин у российских нефтесервисных компаний в большем объеме, чем это необходимо в 2020-2021 годах. Скважины пробурят без ввода в эксплуатацию, который планируется после апреля 2022 года, в течение нескольких лет по мере восстановления спроса и роста добычи нефти.

"Проект позволит сохранить высокую загрузку и платежеспособность нефтесервисных компаний, рабочие места и компетенции в разработке российского высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли. Мера также простимулирует нефтяные компании инвестировать средства в дальнейшее развитие месторождений, что подтвердили на заседании их представители, которые поддержали предложение", - отмечается в информации.

Минэнерго поручено доработать проект с учетом комментариев в срок до 5 июня для последующего взаимодействия с банковским сообществом по реализации проектов в форме кооперации заинтересованных участников нефтегазовой отрасли. Минфину совместно с Минэнерго необходимо проработать поправки в нормативно-правовую базу и внести законопроект на рассмотрение в правительство России.

Ранее сообщалось, что правительство РФ до 15 июня проработает вопрос о создании условий для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин.

Поддержка может оказываться через заказ бурения за счет государства на месторождениях, представляющих интерес для нефтяных компаний. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков, развивая тему, говорил, что формирование фонда незаконченных скважин - это создание мощностей, которые могут быть востребованы тогда, когда появится спрос на дополнительные объемы нефти.

Андрей Белоусов Минэнерго РФ

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