Save Oil Services: нефтесервисные компании на грани банкротства. Обзор

При сохранении текущего уровня цен на нефть в ближайшие полгода большинство нефтесервисных компаний могут разориться

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Принятые странами ОПЕК+ и их партнерами договоренности об ограничении добычи нефти нашли свое отражение не только в работе нефтедобывающих компаний мира, но и игроков смежных отраслей. Так, под ударом оказалась нефтесервисная отрасль: низкие цены на нефть заставили нефтекомпании сократить свои бюджеты, уменьшить объем заказов и пересмотреть цены на нефтесервисные услуги. Производители нефти вынуждены консервировать скважины, отказываться от проведения гидроразрыва пластов и запланированного бурения. Аналитики ожидают банкротства большинства нефтесервисных компаний при сохранении текущего уровня нефтяных цен на горизонте шести месяцев и более.

От мала до велика

Такая ситуация характерна как для мировой нефтесервисной отрасли в целом, так и для российской, в частности. Гиганты этого сектора: Schlumberger, Halliburton Co., Baker Hughes Co. уже теряли в моменте до 70% своей капитализации. Все три компании отразили чистые убытки по итогам первого квартала и были вынуждены сократить персонал.

Schlumberger получила чистый за первые три месяца года в размере $7,4 млрд по сравнению с чистой прибылью в $421 млн за аналогичный период прошлого года. Продажи компании в Северной Америке упали на 17%. В США Schlumberger пришлось сократить 1500 рабочих мест, или около 1,5% всех сотрудников. Компания ожидает снижения своих капвложений в 2020 году примерно на 30% год к году - до $1,2 млрд.

Чистый убыток Halliburton в январе-марте составил $1 млрд против прибыли в $152 млн год назад, а выручка в США, основном регионе деятельности, снизилась на четверть - до $2,5 млрд. После слабого первого квартала компания урезала свои планы по CAPEX на треть - до $800 млн. Кроме того, в начале мая Halliburton сообщила об увольнении 1000 сотрудников, что вызвано "непредвиденным, драматическим спадом бизнеса" из-за коронавируса и беспрецедентным снижением цен на сырьевые товары. В совокупности с начала года количество уволенных рабочих компании насчитывает уже 5 000 человек. По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе в американском нефтесервисе ожидается сокращение более 200 тыс. рабочих мест.

Датская Maersk Drilling планирует уменьшить капитальный бюджет на этот год вдвое по сравнению с прошлым годом - до $150 млн. Компания в апреле заявила, что сократит около 250-300 человек, работающих в Северном море, а затем сообщила о новом раунде увольнений из-за снижения бюджета, переносов и отмены тендеров на бурение на шельфе нефтегазовых компаний.

В российской "Буровой Компании ПНГ" "Интерфаксу" рассказали, что относительно капитальных вложений приходится замораживать все то, что можно заморозить. "Заказ новых мобильных буровых установок обычно делается в течение года, поэтому "заморозить" заключенные осенью 2019 года наши контракты на поставку бурового оборудования из Европы весьма проблематично. Приходится "резать" заказы в России. "Буровая Компания ПНГ" относится к небольшим нефтесервисным российским компаниям, наши капитальные вложения на этот год составляли около 2 млрд рублей. Надеемся, что не придется урезать их более, чем на 30%", - сказал агентству генеральный директор сервисной структуры Замир Абдуллаев.

Пора страданий

В меньшей степени от кризиса в отрасли страдают геофизические компании и производители оборудования. Первые проводят, как правило, сезонные работы - персонал заезжает в партии в октябре и выезжает в апреле-мае следующего года. А значит, вопрос прекращения работ или сокращения персонала, по крайней мере, в первые тяжелые для отрасли месяцы года для таких компаний не стоял так остро. "Наш бизнес носит сезонный характер, поэтому численность сотрудников "Росгеологии" не постоянна. В период активного ведения работ она доходит до 20 тысяч человек. Мы стараемся максимально сохранить занятость, и оптимизация численности будет происходить в результате ухода сотрудников на пенсию или за счет оптимизации управленческого персонала в рамках реорганизации", - рассказывал в интервью "Интерфаксу" глава "Росгеологии" Сергей Горьков. В то же время, некоторые геофизические компании сталкиваются с отменой тендеров со стороны частных нефтекомпаний и переносом сроков работ.

В свою очередь, поставщики нефтегазового оборудования хоть и так же подвержены риску пересмотра сроков долгосрочных контрактов, но, в то же время, рассчитывают, что благодаря кризису по опыту 2008-2009 годов с российского рынка уйдут иностранные подрядчики. Это может нивелировать ситуацию, так как российские нефтекомпании будут делать ставку на отечественного производителя. Существенных финансовых потерь в текущем году участники сектора не ожидают.

Между тем, и те, и другие уже пересмотрели свои инвестиционные программы на 2020 год. В частности, "Росгеология" из-за кризиса сократила инвестпрограмму на 2020 год более чем в три раза - с 10 млрд рублей до около 3 млрд рублей. "Сегодня мы выбираем для инвестиций только те проекты, которые дадут максимальный экономический эффект в ближайшие два года", - отметил Горьков. Производитель нефтегазового оборудования "Новомет" принял решение снизить инвестиции в реализацию проектов на 16% в текущем году, в том числе в ключевые - производство нефтепогружного высокотемпературного кабеля, запуск которого намечен на 2020 год. Выручка компании, как ожидается, снизится в 2020 году на 15% - до 25 млрд рублей при восстановлении спроса на продукцию к концу года. Компания планирует провести оптимизацию персонала - сокращения затронут около 5% общей численности сотрудников группы.

"В той или иной степени пострадали все виды нефтесервисных услуг. Буровой нефтесервис пострадал и будет страдать от падения цен нефть больше других в абсолютных цифрах, так как это самый дорогостоящий и капиталоемкий сервис. Объемы заказов буровых и связанных с ними нефтесервисных услуг уже снизились и будут еще снижаться. Я предполагаю, что общее снижение объемов заказов нефтесервисных услуг из-за падения цен на нефть составит от 30% до 50%", - подчеркнул глава "Буровой Компании ПНГ".

С ним согласен управляющий партнер консалтинговой компании Bright Денис Абакумов: "Основным пострадавшим будет нефтесервис, связанный с новой добычей. Это бурение и весь сопутствующий сервис: зарезка боковых стволов, геофизическое исследование скважин, гидроразрыв пласта. Нефтяникам необходимо будет сокращать добычу и пересматривать инвестиционные программы. Вместе с тем, кризис безусловно ударит и по текущему и капитальному ремонту скважин, транспорту, обустройству. Пострадают также поставщики оборудования и материалов. Сокращение коснется всех звеньев производственной цепочки".

Минэнерго России прогнозирует, что по итогам 2020 года в связи с экономическим кризисом нефтесервисы могут потерять около 30-40% объема заказов, возможно и больше. "Нефтесервисный сегмент - это важный сегмент для нефтегазовой отрасли, это сегодня примерно 1,5 трлн рублей выручки отрасли и более 150 тыс. занятых в отрасли", - отмечал глава ведомства Александр Новак на совещании по вопросам развития ТЭК под руководством президента РФ Владимира Путина.

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Участники рынка в один голос трубят о необходимости скорой помощи нефтесервисному рынку, который станет одной из главных опор для нефтекомпаний после кризиса в восстановлении объемов добычи. "Если подрядчики не переживут кризис, это может поставить нас перед необходимостью создания собственных сервисов, а это, точно, менее эффективный путь, чем использование стороннего ресурса", - высказывал мнение руководитель дирекции по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор.

Абакумов из Bright считает, что факторы, способные удержать нефтесервисную отрасль от глубокой просадки, - это дешевое внешнее финансирование, а также программы господдержки. "Поддержка государства очень важна в настоящее время. Прежде всего это длинные кредиты с государственными гарантиями по минимальной процентной ставке. Но эти меры могут быть и губительными для отрасли, если процесс будет организован хаотично, а поддержка будет оказана выборочно и не дойдет до реальных лидеров отрасли", - отметил эксперт.

Гендиректор ООО "ЭНКО Петролеум Рус" Михаил Бернштейн предложил ряд экономических мер поддержки нефтесервисных компаний со стороны государства, в частности: изменение уплаты налога на прибыль, обнуление таможенных пошлин на импортное оборудование, обеспечение льготного кредитования, выдачу краткосрочных кредитов на период подготовительных работ, разрешение использовать в качестве залога заключенные контракты.

По мнению главы "Росгеологии", государство при низких ценах на нефть могло бы поддержать опережающую геологоразведку в Арктике и на Дальнем Востоке, в том числе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Очевидно, что кризис пройдет, а смотреть нужно на перспективу - на горизонт 10-20 лет. Арктика и Дальний Восток - регионы, которые имеют стратегическое значение для России. Именно там мы видим наименее изученные территории и перспективы открытия месторождений", - говорил Горьков в интервью "Интерфаксу".

В настоящее время, по словам Новака, ведомство уже подготовило предложения о поддержке отрасли, в том числе за счет государственных заказов, субсидирования прорывных разработок и их внедрения в производство. "Мы считаем, что важно создать условия для продолжения деятельности по бурению скважин даже в тот период, когда в этом нет необходимости. Для этого необходимо обеспечить финансирование бурения скважин без их закрытия, чтобы в будущем можно было запустить этот фонд, когда возникнет необходимость", - подчеркивал министр. Участие в формировании этих предложений, как рассказывали в "Татнефти", принимали и нефтяные компании. Однако содержание этих мер пока не объявлялось.

В Минпромторге "Интерфаксу" сказали об уже подготовленных правительством дополнительных мерах. "Речь идет о возможности получения кредитной поддержки на текущую деятельность по сниженной процентной ставке. На указанную меру предполагается направить порядка 24 млрд рублей. Кроме того, системообразующие предприятия могут претендовать на получение отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, а также государственных гарантий Российской Федерации по кредитам и облигационным займам", - уточнил замглавы ведомства Михаил Иванов.

Часть предприятий в апреле столкнулась с проблемой ввоза иностранных специалистов на территорию РФ для осуществления пуско-наладочных работ и проведения технического облуживания высокотехнологичного оборудования иностранного производства. "В целях недопущения срыва сроков реализации инвестиционных проектов при участии Минпромторга России в сжатые сроки был утвержден соответствующий порядок. Механизм оказался очень востребованным - сейчас мы получаем большое количество обращений по организации ввоза иностранных специалистов", - сообщил он.

К настоящему моменту Минпромторг совместно с Минэкономразвития сформировали параметры отбора системообразующих предприятий нефтегазового машиностроения. В перечень были включены 27 организаций с выручкой за 2019 год в размере 2 млрд рублей и численностью работающего персонала в количестве 250 человек. "При этом важно отметить, что данный список будет дополняться с учетом выполнения соответствующих требований, и уже сформирован пул компаний, которых мы планируем дополнительно включить", - отметил Иванов.

Как сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на проект поручений президента РФ по итогам совещания о влиянии коронавируса на ТЭК от 29 апреля, власти до 15 июня подумают о включении в перечень системообразующих предприятий нефтесервисных компаний с годовой выручкой более 1 млрд рублей.

Компании, попавшие в список системообразующих предприятий, могут рассчитывать на льготные кредиты по ставке до 5% на пополнение оборотного капитала, и их нельзя банкротить, государство следит за их финансово-экономическим состоянием. Потенциальный объем кредитов в рамках программы должен составить порядка 400 млрд рублей. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли. Максимальный размер кредита - 3 млрд рублей. Правительство планирует выделить в рамках этой программы субсидию в объеме 24 млрд рублей. Но попадание в список не означает автоматической господдержки, пояснял ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Кроме того, правительству поручено до этой даты создать условия для формирования резервного фонда незаконченных нефтяных скважин за счет средств, привлеченных от банков по субсидированной процентной ставке (расходы бюджета на такие субсидии оцениваются в 15 млрд рублей в год). При более благоприятной рыночной обстановке нефтекомпании могли бы выкупить эти скважины в будущем.

Обряд очищения будет долгим

Эксперты предупреждают, что если отрасли и удастся выбраться из экономического кризиса живой, то так или иначе она претерпит необратимые изменения. "Не хочется делать апокалиптические прогнозы, поскольку нужно понимать, что нефтяная отрасль, в первую очередь, это огромный рынок труда, это ключевой налогоплательщик. Не думаю, что нужно ждать какого-то апокалипсиса. Несмотря на стагнацию мирового промышленного производства, потребность в энергоносителях по-прежнему нужна, пусть не в прежних объемах, но нужна", - успокаивает начальник управления продаж нефти и газа АО "РНГ" Станислав Перепонов.

Впрочем, отмечают аналитики, в любом случае не стоит ждать быстрого восстановления рынка. "Мы ожидаем стабилизации на нефтяном рынке и восстановление нефтесервисной отрасли в течение 1-2 лет. Обнуления не обещаем, но определенный "обряд очищения" отрасль пройдет. С рынка уйдут неэффективные компании, технологически отсталые, те, кто не успел создать задел к сегодняшнему дню", - рассуждает Абакумов из Bright.

"Многие "внутренние" сервисы ожидает реструктуризация и вывод в рынок. Крупным ВИНК станет невыгодно содержать свой сервис в условиях сокращения добычи и снижения цен. В случае же негативного сценария, при цене в $10-15 за баррель на горизонте 6 и более месяцев, сжатие рынка может быть обвальным до 50% от текущих значений", - подчеркивает аналитик.

"Восстановление индустрии не будет быстрым. Казалось бы, небольшая тучка на горизонте в виде лаконичной информации о коронавирусе в Китае в ноябре-декабре 2019 года превратилась в настоящий смерч, унесший жизни сотен тысяч людей и сделавший цену на нефть отрицательной. Думаю, такой "ледяной душ" охладил многих инвесторов в нефтесервисный, в том числе, буровой бизнес и вернул их "на землю" после "головокружения от успехов". Рискованность инвестиций в нефтесервисную индустрию стала для многих инвесторов неожиданной и разочаровывающей реальностью", - резюмировал глава "Буровой Компании ПНГ" Абдуллаев.