Аналитики заметили признаки восстановления в розничной торговле в мае

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Аналитики заметили оживление в розничной торговле в мае при замедлении роста среднего чека.

По данным Сбербанка и "Платформы ОФД", в первой половине мая продажи одежды и обуви вернулись к положительной динамике, падение в сегменте ресторанов и фастфуда замедлилось. Оживление продаж наблюдалось в сегменте магазинов "у дома". Во всех сегментах розничной торговли в мае по сравнению с апрелем произошло замедление роста среднего чека.

Аналитики использовали агрегированную обезличенную информацию кассовых чеков, поступающих в адрес "Платформы ОФД" с 900 тыс. кассовых аппаратов (ежедневно обрабатывается по 40 млн чеков) и сравнили данные за апрель и 1-15 мая с аналогичными показателями за 2019 год.

"Сфера розничной торговли и общепита, испытавшая серьезное снижение продаж в первой половине апреля, продолжила адаптироваться к новым условиям и к концу месяца уже начала восстанавливаться в объемах продаж. Первая половина мая подтверждает тенденцию к оживлению бизнеса, несмотря на эффект реализации "отложенного спроса" после ослабления режима ограничений", - говорится в совместном пресс-релизе компаний.

По их данным, лидерами роста в апреле-мае стали товары хозяйственного назначения, товары для спорта и здорового образа жизни и электроника. Так, продажи спорттоваров и товаров для ЗОЖ выросли в прошлом месяце на 133%, в мае - на 116%. Средний чек повысился на 74% (до 4 929 рублей) и на 36% (до 4,09 тыс. рублей) соответственно.

Объем продаж товаров для строительства и хозяйства в апреле вырос на 68%, в первой половине мая - на 38%. Средний чек увеличился соответственно на 56% (до 4 386 тыс. рублей) и на 44% (до 3 779 рублей).

В апреле объем продаж электроники и гаджетов увеличился на 2%, средний чек - на 41% (до 6 698 рублей). В первой половине мая рост продаж в сегменте ускорился до 22% при росте среднего чека на 37% (до 6,4 тыс. рублей).

Продуктовая розница продемонстрировала стабильные показатели роста товарооборота. В апреле и в мае объем продаж в продуктовых супермаркетах вырос на 7%. Средний чек повысился на 40% (до 531 рубля) в апреле, а в мае рост чека замедлился до 29% (его размер составил 505 рублей). Продажи в магазинах "у дома" в прошлом месяце выросли на 4%, в мае - на 6%. Рост среднего чека составил соответственно 24% и 19% (его размер - 371 рубль и 364 рубля).

Объем продаж одежды и обуви в апреле снизился на 12%, а в мае - вырос на 6%. Средний чек в апреле показал рост на 70% (до 3 419 рублей), в мае - на 68% в годовом сопоставлении (до 2 736 рублей).

Заметнее всего упали продажи в сегменте ресторанов и фастфуда, но благодаря ориентации на онлайн и обслуживание "навынос" "в масштабах всей страны ситуация оказалась не такой драматичной, как прогнозировалось ранее", отмечают аналитики.

В ресторанах объем продаж в апреле сократился на 53%, средний чек снизился на 16% (до 724 рубля). В мае объем продаж упал на 51%, средний чек - на 18% (до 692 рублей).

В сегменте фастфуда в прошлом месяце продажи снизились на 42% при росте среднего чека на 8% (до 171 рубля). В первой половине мая падение замедлилось до 28%, а рост среднего чека - до 4% (его размер составил 170 рублей).

ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных "Первый ОФД" проанализировали динамику числа покупок и среднего чека после окончания периода нерабочих дней.

Согласно результатам их исследования, в период ослабления режима самоизоляции в ряде регионов - с 12 мая по 21 мая - по сравнению с периодом с 30 марта по 11 мая число покупок в среднем по России выросло на 18%, а количество покупок в интернете увеличилось более чем на 20%.

Индекс деловой активности, который рассчитывает группа "Тинькофф" на основе данных клиентов своих экосистем, 22-23 мая приблизился к нижним значениям февраля. Это свидетельствует о том, что потребители, малый и средний бизнес постепенно возвращаются к прежней активности, отмечается в сообщении группы.

В связи со снятием ограничений в ряде регионов с 12 мая затраты в почти всех категориях увеличились по сравнению с апрелем. Особенно заметно выросли категории спорттоваров, расходы на которые почти добрались до уровня февраля (89% от докризисных значений), автоуслуг (74%), салонов красоты (55%).

По данным исследовательского холдинга "Ромир", проанализировавшего потребление товаров повседневного спроса, недельные расходы россиян возвращаются к норме. На неделе с 18 по 24 мая объем повседневных расходов домохозяйств немного сократился: в среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4,427 тыс. рублей, что на 3,2% меньше, чем неделей ранее.