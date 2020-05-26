Оборот розничной торговли в России в апреле рухнул на 23,4%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Оборот ритейла в России ожидаемо обвалился в апреле, но темпы снижения оказались хуже консенсус-прогноза. Доля продаж продуктов питания значительно увеличилась, а их драйверами были товары с длительными сроками хранения.

Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года упал на 23,4% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, до 2 трлн 104,2 млрд рублей, сообщил Росстат.

Результат апреля, на протяжении которого в России действовали ограничения из-за распространения COVID-19, оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (17,7%; при этом оценки аналитиков варьировались от 5% до 40%).

По сравнению с мартом 2020 года оборот розничной торговли в апреле упал на 28,5%.

Розничная торговля продовольствием, включая напитки, и табачными изделиями в апреле снизилась на 9,3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 1,214 трлн рублей (на 15,2% по сравнению с мартом).

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами упал на 36,7%, до 890,2 млрд рублей (по сравнению с мартом - на 41%).

Росстат отметил, что в апреле в структуре оборота розничной торговли значительно увеличился удельный вес пищевых продуктов (включая напитки, а также табачные изделия) - до 57,7% по сравнению с 48,5% в апреле прошлого года. Доля непродовольственных товаров снизилась до 42,3% с 51,5% годом ранее.

Несмотря на общее снижение спроса на продовольственные товары в апреле по сравнению с апрелем 2019 года, выросли продажи продуктов, которыми можно запастись на месяц, отметили в пресс-службе Росстата. Это макаронные изделия (увеличение продаж по крупным и средним торговым организациям составило 3%), чай, кофе (+5%), растительные масла (+16%), мука (+40%), консервы из рыбы и морепродуктов (+15%), консервы из мяса (+29%), овощи (+28%), картофель (+41%).

В сегменте непродовольственных товаров наблюдался рост продаж по отдельным категориям: спросом пользовались туалетное и хозяйственное мыло (рост на 32%), компьютеры (на 43%) и периферийные устройства (на 7%).

Как сообщалось, в марте динамику розничной торговли (в годовом выражении) поддержал ажиотажный спрос на продукты питания на фоне неопределенности (рост составил 5,6%).

Из-за падения в апреле оборот розничной торговли по итогам четырех месяцев снизился на 2,8%, до 10 трлн 282,9 млрд рублей.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе-апреле вырос на 0,3%, до 5,171 млрд рублей.

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами сократился на 5,8%, до 5 трлн 111,9 млрд рублей.

Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, оборот розничной торговли в России по итогам текущего года сократится на 5,2%. Однако российский рынок розничной торговли, по прогнозу Минэкономразвития, вернется к росту уже в 2021 году, прибавив 4%.

В 2019 году оборот российской розницы, по данным Росстата, увеличился на 1,9%, до 33 трлн 624,3 млрд рублей.

Из российских публичных ритейлеров результаты продаж в апреле раскрыл пока только "Детский мир". Его выручка в прошлом месяце снизилась на 20% по сравнению с апрелем 2019 года.

В марте ритейлеры, включая лидеров рынка X5 Retail Group и "Магнит", отмечали ускорение роста продаж благодаря ажиотажному спросу.