Запасы и поставки бензина на внутренний рынок снизились на фоне роста его производства в РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Производство бензина в РФ, упавшее в начале мая до абсолютных минимумов, в середине мая оторвалось от "дна" и растет уже вторую неделю подряд. Однако запасы нефтепродуктов оседают все ниже и ниже, что может свидетельствовать о недостаточности поставок бензина на внутренний рынок на фоне возрождающегося спроса. Поставки бензина на рынок РФ на минувшей неделе немного просели.

Согласно сводке ЦДУ ТЭК, производство бензина на неделе 20-26 мая увеличилось до 568 тыс. тонн - это на 6,7% больше по сравнению с предыдущей неделей (13-19 мая). Поставки бензина на внутренний рынок на неделе 20-26 мая снизились на 0,5% - до 453 тыс. тонн. Опасную тенденцию снижения вторую неделю подряд имеют запасы бензина, на неделе 13-19 мая они упали на 6%, 20-26 мая - еще на 3,6%, до 1,34 млн тонн.

Ситуация с дизельным топливом в апреле-мае была менее драматичной. И сейчас производство дизтоплива растет: на неделе 20-25 мая на 4% - до 1,292 млн тонн, поставки - на 10% - до 646 тыс. тонн, однако, запасы также падают вторую неделю подряд - на 6%, до 2,139 млн тонн.

Производство бензина падало апрель и первую половину мая в связи со снижением спроса на топливо в стране из-за ограничений по коронавирусу. При этом поставки бензина на внутренний рынок начали расти в 20-х числа апреля, до этого они снижались 3 недели подряд.

Для сравнения, в марте еженедельные поставки бензина на внутренний рынок стабильно держались выше 610 тыс. тонн, в феврале и январе - в районе 600 тыс. тонн.