Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

Запасы и поставки бензина на внутренний рынок снизились на фоне роста его производства в РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Производство бензина в РФ, упавшее в начале мая до абсолютных минимумов, в середине мая оторвалось от "дна" и растет уже вторую неделю подряд. Однако запасы нефтепродуктов оседают все ниже и ниже, что может свидетельствовать о недостаточности поставок бензина на внутренний рынок на фоне возрождающегося спроса. Поставки бензина на рынок РФ на минувшей неделе немного просели.

Согласно сводке ЦДУ ТЭК, производство бензина на неделе 20-26 мая увеличилось до 568 тыс. тонн - это на 6,7% больше по сравнению с предыдущей неделей (13-19 мая). Поставки бензина на внутренний рынок на неделе 20-26 мая снизились на 0,5% - до 453 тыс. тонн. Опасную тенденцию снижения вторую неделю подряд имеют запасы бензина, на неделе 13-19 мая они упали на 6%, 20-26 мая - еще на 3,6%, до 1,34 млн тонн.

Ситуация с дизельным топливом в апреле-мае была менее драматичной. И сейчас производство дизтоплива растет: на неделе 20-25 мая на 4% - до 1,292 млн тонн, поставки - на 10% - до 646 тыс. тонн, однако, запасы также падают вторую неделю подряд - на 6%, до 2,139 млн тонн.

Производство бензина падало апрель и первую половину мая в связи со снижением спроса на топливо в стране из-за ограничений по коронавирусу. При этом поставки бензина на внутренний рынок начали расти в 20-х числа апреля, до этого они снижались 3 недели подряд.

Для сравнения, в марте еженедельные поставки бензина на внутренний рынок стабильно держались выше 610 тыс. тонн, в феврале и январе - в районе 600 тыс. тонн.

Минэнерго

Новости
Экономический кризис

В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID

"Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" первый миллиард кубометров газа

ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию российской "дочки" Morgan Stanley

ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию российской "дочки" Morgan Stanley

АСВ снизило ставки взносов банков в Фонд страхования вкладов задним числом

Транзитные мощности польского участка "Ямала-Европы" на среду выкуплены на 21%

Транзитные мощности польского участка "Ямала-Европы" на среду выкуплены на 21%

Трейдер Роснефти, попавший под санкции США, выбыл из группы НК

Экономический кризис

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%
Экономический кризис

Банки РФ в апреле сократили прибыль в шесть раз по сравнению с мартом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');