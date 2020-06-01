Продажи бензина на Петербургской бирже в мае достигли минимума с лета 2015 года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Продажи бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в мае 2020 года упали по сравнению с этим же месяцем 2019 года на 16,7%, до 471,05 тыс. тонн, сообщает биржа.

Продажи бензина на бирже падают второй месяц подряд: в первый месяц самоизоляции из-за COVID-19 - в апреле - они упали на 16,8% год к году, до 537,4 тыс. тонн.

Отраслевой аналитик Виктор Костюков отмечает, что "столь низкого объема биржевых продаж бензина (471 тыс. т) не регистрировалось с лета 2015 года (453 тыс. т), когда мировой рынок испытывал спад нефтяных цен, по глубине и интенсивности похожий на нынешний".

Реализация дизтоплива в мае снизилась на 2% - до 562,535 тыс. тонн, продажи топочного мазута упали на 31%, до 81,64 тыс. тонн. При этом продажи авиакеросина выросли на 61% - до 209,734 тыс. тонн, реализация сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 17,5% - до 76,151 тыс. тонн.

Биржевые продажи бензина в первом квартале снизились на 4,4% - до 1,929 млн тонн, дизтоплива - подскочили на 33,6%, до 2,3 млн тонн, а авиакеросина - на 20,4%, до 551 тыс. тонн.