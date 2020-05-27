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Нефть в среду ускорила падение почти до 5%

Нефть в среду ускорила падение почти до 5%
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в среду.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Россия хочет в июле начать уменьшать уровень снижения добычи, при этом оставаясь в рамках сделки ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 по московскому времени составляет $34,45 за баррель, что на $1,72 (4,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,65 (4,8%) - до $32,7 за баррель.

Российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения. Руководители нефтяных компаний накануне провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.

"Некоторые в группе (ОПЕК+ - ИФ), скорее всего, выскажутся за продление квот с июля, особенно если на рынке сохранится избыток предложения на фоне слабого летнего спроса со стороны водителей", - отмечает старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Во вторник нефтяные фьючерсы подорожали до 10-недельного максимума на фоне надежд на то, что дальнейшее открытие экономик мира вернет наводненный нефтяной рынок в состояние равновесия в ближайшие недели, пишет S&P Global Platts.

"Оптимизм на рынках в начале недели, поддерживаемый надеждами на открытие экономик, по всей видимости, меняется в середине недели на новостях о росте напряженности в отношениях между США и Китаем", - отмечает Цзиньи Пан из IG Markets.

Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Помимо этого, председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в среду, что экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в текущем году на фоне негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам главы ЕЦБ, "внезапная остановка экономической активности" спровоцирует рецессию, которая будет вдвое глубже, чем после финансового кризиса 2008 года.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что инвестиции в нефтегазовую отрасль в мире в этом году упадут на треть. При этом ожидается, что финансирование всех проектов в энергетической отрасли снизится на 20% - до $1,5 трлн по сравнению с $1,9 трлн в 2019 году. В начале текущего года МЭА прогнозировало рост на 2%, что стало бы самым сильным повышением за шесть лет.

По прогнозу МЭА, инвестиции в добычу сланцевой нефти в США сократятся вдвое. Американские НК добывали в этом году более 13 млн баррелей нефти в сутки до того, как распространение коронавирусной инфекции заставило правительства разных стран предпринимать ограничительные меры.

По оценкам Rystad Energy, себестоимость добычи американских компаний в 2019 году составляла в среднем $35,9 за баррель. WTI не торговалась выше этой отметки с начала марта.

Brent WTI

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