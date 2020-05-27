Рубль вечером умеренно подешевел к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне несколько ускорившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 71,12 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 34,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,0 руб./EUR1, подорожав на 25,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,2 копейки - до 74,22 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне ускорившей снижение нефти. Ранее в ходе торгов рубль заметно падал к евро на фоне обсуждений мер выхода ЕС из кризиса, в то время как определенную поддержку его котировкам оказывали традиционные аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

В свою очередь, обеспокоенность инвесторов вызвана усилением напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон может до конца этой недели принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге, что вызвало новую волну протестных акций, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила в среду создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро. "Из этих 750 млрд евро 500 млрд будут составлять субвенции, а 250 - займы", - заявила фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

По ее словам, беспрецедентный экономический кризис, начинавшийся как санитарный, требует от стран Евросоюза "совместного прыжка вперед". "Либо каждый сам по себе..., либо мы вместе совершим большой шаг вперед", - сказала глава ЕК. Она отметила, что для нее выбор ясен: надо идти вперед.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая выдвинули совместный план послекризисного восстановления экономики ЕС в 500 млрд евро бюджетных расходов, который, однако, вызвал сопротивление Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" Начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, после успешного начала недели настроения инвесторов к среде стали более осторожными. "Обеспокоенность вызывают сообщения из США, где после длинных выходных стали появляться новые агрессивные заявления в отношении Китая. Так, министерство финансов рассматривает возможность введения санкций в отношении китайских фирм и чиновников, которые включают контроль за транзакциями и заморозку активов, также не исключается применение визовых ограничений для членов Коммунистической партии Китая. Дальнейшее обострение конфликта между США и Китаем становится поводом для умеренного оттока активов с развивающихся рынков, однако в самих США рынки продолжают рост на позитиве от макростатистики - так, в апреле неожиданно увеличились объемы продаж нового жилья. А в европейские индексы растут, поддерживаемые ожиданиями нового пакета стимулирующих мер на 750 млрд евро", - отметил Кадулин.

Минфин РФ в среду, 27 мая, разместил на первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 78,31 млрд рублей, что более чем в 2 раза ниже рекордного показателя предыдущей недели (169,588 млрд рублей).

Общий спрос на аукционах оказался также заметно ниже уровня предыдущей недели, при этом рынку не помогло даже состоявшееся 27 мая погашение ОФЗ 26214 на сумму почти 232 млрд рублей.

На первом аукционе, проведенном 27 мая, Минфин России разместил ОФЗ-ПД серии 25084 с погашением 4 октября 2023 года на сумму 41,912 млрд рублей при спросе 68,881 млрд рублей. На втором аукционе Минфин продал ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года на сумму 36,398 млрд рублей при спросе 39,908 млрд рублей.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду в связи с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса.

Накануне нефтяные фьючерсы подорожали до 10-недельного максимума на фоне надежд на то, что дальнейшее открытие экономик мира вернет наводненный нефтяной рынок в состояние равновесия в ближайшие недели, пишет S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве снизилась на 3,21% - $35,01 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 3,41% - до $33,18 за баррель.

Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Во вторник руководители нефтяных компаний провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.

По словам Кадулина, нефть в среду дешевеет на опасениях разрастания конфликта между США и Китаем и на перспективах восстановления спроса на "черное золото".

"Негативное влияние на котировки оказывают новые оценки аналитических агентств, которые с осторожностью смотрят на перспективы восстановления спроса в июне - под вопросом остаются дальние перемещения, к которым пока не готовы граждане крупнейших стран. Более того, негатива подбавили и новости о планах нарастить добычу нефти в РФ в июле в соответствии с договоренностями ОПЕК+. Снижение цен на нефть и не самый позитивный внешний фон давят на российские активы, индексы акций снижаются, рубль слабеет. Мы, как и раньше, не видим потенциала для снижения пары "доллар-рубль" существенно ниже 71 руб./$1, мы ожидаем, что в ближайшее время курс будет оставаться в диапазоне 70,5-72,5 руб./$1", - подчеркнул Кадулин.

"Внешний фон, омраченный сохраняющимися трениями между США и Китаем, остается источником риска для российского рынка. Одним из ключевых факторов для динамики рубля в предстоящие две недели будет ситуация на нефтяном рынке. Она, в свою очередь, будет во многом зависеть от решения ОПЕК+ относительно масштабов сокращения добычи за пределами июня. Продление сокращений добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, действующих в мае-июне, на более длительный срок может стать фактором поддержки для рубля", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Банк России отразил продажу валюты с расчетами 26 мая на 22,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее регулятор отразил операции с валютой с расчетами 25 мая равными нулю.

Это обычная ситуация для дней, если расчеты приходятся на выходные для западных рынков дни: сначала отражается объем операций меньше, чем в заявках Минфина, затем больше.

В понедельник, 25 мая, в США был День памяти, в Великобритании - Второй майский банковский выходной, биржи в этих странах не работали.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, 21 мая объем продажи валюты составил 11,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 мая на 7,73 копейки, до 71,0635 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,15 копейки, до 77,9069 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в среду на 1,9 копейки по отношению ко вторнику и составил 71,0216 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск поднялся на 16,23 копейки и составил 71,1003 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 369,829 млн, из которых $715,49 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 654,339 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 14,95 копейки, до 77,9297 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 мск подрос на 34,22 копейки и составил 78,0779 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR568,147 млн, из которых EUR156,47 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR411,677 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 5,66% и 5,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,76% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,72% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 5,69% годовых.