Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:40Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 691 790+102 164

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по Москве составила $34,14 за баррель, что на $0,6 (1,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду, 27 мая, июльские контракты снизились в цене на $1,43 (3,95%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,05 (3,2%) - до $31,76 за баррель. Днем ранее цена контрактов уменьшилась на $1,54 (4,48%).

"Высокие цены на нефть могут стать поводом для замедления или даже отказа от сокращения добычи, в то время как на спрос по-прежнему влияют негативные новости о торговой войне и коронавирусе", - говорит главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннс.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в четверг в 17:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что он покажет снижение запасов на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

Эксперты рейтингового агентства Moody's понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускорила структурные изменения в мировом потреблении нефти, что сократило необходимость разработки месторождений с высокой себестоимостью добычи для поддержания объемов производства в следующие 3-5 лет, говорится в обзоре Moody's.

Brent WTI США

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

Нефть в среду ускорила падение почти до 5%

Нефть в среду ускорила падение почти до 5%
Экономический кризис

В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID

"Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" первый миллиард кубометров газа

ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию российской "дочки" Morgan Stanley

ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию российской "дочки" Morgan Stanley

АСВ снизило ставки взносов банков в Фонд страхования вкладов задним числом

Транзитные мощности польского участка "Ямала-Европы" на среду выкуплены на 21%

Транзитные мощности польского участка "Ямала-Европы" на среду выкуплены на 21%

Трейдер Роснефти, попавший под санкции США, выбыл из группы НК

Экономический кризис

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');