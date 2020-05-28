Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по Москве составила $34,14 за баррель, что на $0,6 (1,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду, 27 мая, июльские контракты снизились в цене на $1,43 (3,95%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,05 (3,2%) - до $31,76 за баррель. Днем ранее цена контрактов уменьшилась на $1,54 (4,48%).

"Высокие цены на нефть могут стать поводом для замедления или даже отказа от сокращения добычи, в то время как на спрос по-прежнему влияют негативные новости о торговой войне и коронавирусе", - говорит главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннс.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в четверг в 17:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что он покажет снижение запасов на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

Эксперты рейтингового агентства Moody's понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускорила структурные изменения в мировом потреблении нефти, что сократило необходимость разработки месторождений с высокой себестоимостью добычи для поддержания объемов производства в следующие 3-5 лет, говорится в обзоре Moody's.