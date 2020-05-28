Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Brent подешевела до $34,55 за баррель

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти после разнонаправленных колебаний снижаются вечером в четверг после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране.

Экономический кризис

К 17:05 по московскому времени июльские фьючерсы дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,55%) до $34,55 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,11 (0,34%) - до $32,7 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,928 млн баррелей. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 724 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 5,494 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,395 млн баррелей.

По данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

Brent WTI США

Новости по теме

Новости

"Вкусвилл" открыл магазин в Амстердаме

Берлин попросит ЕС применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг

Берлин попросит ЕС применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг

Человек погиб в Миннеаполисе во время погромов из-за убийства задержанного полицейскими

Человек погиб в Миннеаполисе во время погромов из-за убийства задержанного полицейскими

В Японии опровергли информацию о ваучерах для иностранных туристов

Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек

Поток газа в Германию по "Ямалу-Европе" прекратился в четверг

Поток газа в Германию по "Ямалу-Европе" прекратился в четверг

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 с начала апреля

Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

НАСА отложило пуск первого за девять лет пилотируемого корабля

НАСА отложило пуск первого за девять лет пилотируемого корабля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');