Brent подешевела до $34,55 за баррель

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти после разнонаправленных колебаний снижаются вечером в четверг после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране.

К 17:05 по московскому времени июльские фьючерсы дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,55%) до $34,55 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,11 (0,34%) - до $32,7 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,928 млн баррелей. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 724 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 5,494 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,395 млн баррелей.

По данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.