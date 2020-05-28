Минфин РФ направил 100 млрд руб. дотаций 56 регионам с упавшими доходами

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил 100 млрд рублей регионам для компенсации снижения их доходов.

Средства направлены в 56 субъектов РФ, у которых налоговые и неналоговые поступления на 1 мая были ниже поступлений за два предыдущих года, говорится в сообщении министерства.

Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении.