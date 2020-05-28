Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:38Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Минфин РФ направил 100 млрд руб. дотаций 56 регионам с упавшими доходами

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил 100 млрд рублей регионам для компенсации снижения их доходов.

Средства направлены в 56 субъектов РФ, у которых налоговые и неналоговые поступления на 1 мая были ниже поступлений за два предыдущих года, говорится в сообщении министерства.

Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении.

Хроника 27 января – 28 мая 2020 годаЭкономический кризис
Минфин

Новости
Экономический кризис

Boeing объявил о планах сократить более 13 тыс. сотрудников

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

Нефть в среду ускорила падение почти до 5%

Нефть в среду ускорила падение почти до 5%
Экономический кризис

В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID

"Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" первый миллиард кубометров газа

ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию российской "дочки" Morgan Stanley

ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию российской "дочки" Morgan Stanley

АСВ снизило ставки взносов банков в Фонд страхования вкладов задним числом

Транзитные мощности польского участка "Ямала-Европы" на среду выкуплены на 21%

Транзитные мощности польского участка "Ямала-Европы" на среду выкуплены на 21%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');