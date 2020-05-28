Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (снижение нефти нивелируется ростом внешних фондовых площадок); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,7%, при этом упали бумаги "ФСК ЕЭС" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2750,93 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1220,3 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 71 рубль (-0,02 рубля).

Выросли акции "Яндекса" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Мечела" (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,2%), АФК "Система" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), Сбербанка (+0,8%), ВТБ (+0,5%), "Россетей" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,5%).

Подешевели рублевые акции "ФСК ЕЭС" (-3,9%, до 0,1847 рубля; дивиденды - 0,00949434 рубля на акцию), "Интер РАО" (-0,9%), "РусГидро" (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, актуальным сценарием остается продолжение консолидации индекса РТС вблизи уровня 1200 пунктов. Госсекретарь США сообщил, что Гонконг больше не может считаться независимым от Китая, что открывает возможность для введения санкций в отношении последнего - сообщения вызвали преимущественно негативную, но не сильную, реакцию на азиатских фондовых площадках. В течение дня некоторое влияние на характер торгов могут оказать недельные данные по заявкам на пособие по безработице и запасам бензина в США (15:30 и 18:00 по московскому времени соответственно). Кроме того, будет уточнена оценка ВВП США за первый квартал текущего года (15:30 по московскому времени). На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация доллара вблизи отметки 71 руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, нефть не только испытывает беспокойство по поводу рисков ухудшения отношений США и КНР, но и отыгрывает статистику API по запасам. Эту статистику стоит воспринимать с определенной долей скепсиса, поскольку увеличение наземных запасов может быть связано с разгрузкой нефти, которая размещалась на танкерах в период обвала цен.

Внешний фон утром в четверг нельзя назвать однозначно негативным. В какой-то мере также можно говорить о том, что ухудшение отношений США и КНР может принести выгоду российской экономике. Слабая нефть будет сдерживать покупателей на рынке акций РФ, но и поводов для развития коррекции пока нет. В четверг завершается налоговый период, поэтому к вечеру давление на рубль может усилиться. Из корпоративных событий стоит отметить последний день торговли акциями "Интер РАО" с дивидендами перед отсечкой, а "Газпром нефть" отчитается за первый квартал.

В США индексы в среду выросли на 0,8-2,2% на фоне оптимизма инвесторов по поводу возобновления экономической активности и надежд на принятие властями новых мер стимулирования для поддержки восстановления.

Все 50 штатов США открыли свои экономики в той или ной степени. В столице США Вашингтоне в пятницу снимут введенный из-за коронавируса режим самоизоляции и приступят к первому этапу возобновления экономической деятельности города, сообщило в среду издание The Hill со ссылкой на мэра Вашингтона Мюриел Баузер.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью Bloomberg TV, что худшие последствия COVID-19 для экономики США, возможно, уже позади, однако впереди по-прежнему сложные дни, поскольку серьезная неопределенность сохраняется. Он надеется, что ситуация начнет улучшаться в ближайшие месяцы, и рассчитывает увидеть "действительно мощное восстановление во второй половине текущего года".

Вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова к использованию к концу этого года, заявил в среду ведущий инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN. Как отмечает CNN, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, проходят клинические испытания на людях. Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson, Moderna, а также Оксфордский университет.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,8%) на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Гонконг утратил автономию. "Сегодня я сообщил в Конгресс, что Гонконг более не пользуется автономией в отношении Китая, если учитывать факты с места событий. США - вместе с людьми Гонконга", - написал он в твиттере.

В заявлении госсекретаря, размещенном на сайте госдепа, уточняется, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии.

Помпео указал на намерение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одностороннем порядке принять законопроект о безопасности Гонконга.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Тем временем Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который вводит санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

Между тем, нефть утром в четверг продолжает дешеветь на данных о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $34,0 за баррель (-2,1% и -4% накануне), июльская цена WTI - $31,81 за баррель (-3,1% и -4,5% в среду).

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США о запасах сырья выйдет в четверг в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что он покажет снижение запасов на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

Эксперты рейтингового агентства Moody's понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.