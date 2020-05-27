Трамп пригрозил Пекину "мощным ответом" на принятие закона о Гонконге

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что США готовят серьезный ответ на решение Пекина принять закон о национальной безопасности, ограничивающий автономию Гонконга. Так он ответил на вопрос о возможных санкциях США в ответ на этот закон.

"Мы кое-что сейчас готовим. Думаю, вам это покажется очень интересным. Я расскажу об этом через пару дней, - ответил Трамп. - Вы услышите об этом до конца недели, это, думаю, будет очень мощно".

Детали он не раскрыл.

Ранее представитель Белого дома Кейли Макинани говорила, что президент недоволен этим законом и выражает сомнение, что после его принятия Гонконг под контролем Пекина сможет оставаться финансовым центром.

На прошлой неделе председатель Госсовета КНР Ли Кэцян подтвердил, что Пекин планирует создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге". Речь идет о принятии соответствующего законопроекта. Ожидается, что он будет принят до окончания ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 28 мая. Аналитики предупреждают, что закон ограничит автономию Гонконга и усилит цензуру на его территории.

В минувшие выходные из-за этого в Гонконге возобновились протесты, прекратившиеся зимой из-за коронавируса.

Госсекретарь США Майк Помпео осудил это намерение КНР. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Китаю санкциями, если Пекин примет меры по "захвату" Гонконга, используя новый закон.