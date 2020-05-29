"Вкусвилл" в 2019 году увеличил чистую прибыль до 3 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" в 2019 году направил 2 млрд рублей на выплату дивидендов и по итогам года увеличил чистую прибыль почти до 3 млрд рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

По данным "СПАРКа", чистая прибыль ООО "Вкусвилл" в прошлом году выросла в 2,6 раза, до 2,995 млрд рублей с 1,138 млрд рублей в 2018 году.

Отметку в 1 млрд рублей прибыли компания преодолела в 2018 году, в 2017 году этот показатель составлял 18,196 млн рублей, в 2016 году - 432,637 млн рублей, в 2015 году - 278,296 млн рублей, а в 2014 году "Вкусвилл" был убыточен (чистый убыток составлял 41,796 млн рублей).

Выручка ритейлера в прошлом году выросла на 51,1%, до 82,519 млрд рублей (в 2018 году рост составлял 70,3%).

Валовая прибыль "Вкусвилла" увеличилась в 1,6 раза, до 29,916 млрд рублей с 19,265 млрд рублей годом ранее. Валовая маржа составила 36,3% против 35,3% годом ранее.

Прибыль от продаж повысилась в 2,2 раза, до 4,015 млрд рублей.

В 2019 году "Вкусвилл" впервые выплатил дивиденды, следует из данных "СПАРКа": на уплату дивидендов и другие платежи по распределению прибыли в пользу собственников было направлено 2 млрд рублей.

Ранее компания сообщала, что в 2019 году впервые выплатила дивиденды - по итогам 2018 года, но их размер не раскрыла.

По собственным данным "Вкусвилла", его выручка в прошлом году составила 82,4 млрд рублей, валовая маржа - 31,4%, рентабельность EBITDA - 6,6%.

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров. Компания появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как "супермаркеты натуральных продуктов", стали продаваться продукты немолочных категорий. С 2014 года Кривенко сконцентрировался на развитии "Вкусвилла".

На конец 2019 года сеть ритейлера объединяла более 1,2 тыс. магазинов.

Владельцы "Вкусвилла" - фонды Baring Vostok (12,16%), основатель сети Кривенко (1,8%). 86,05% долей через ООО "Проект Избенка" и АО "Эволюционная цель" владеет Евгений Лисицын.

Владельцы ритейлера рассматривали IPO как один из возможных сценариев развития компании. В сентябре прошлого года Кривенко говорил в интервью Reuters, что в качестве площадки обсуждается Nasdaq в Нью-Йорке.