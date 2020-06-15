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"Вкусвилл" перестанет продавать продукты под брендом "Избенка"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сеть магазинов "Вкусвилл" сообщила, что в 2020 году прекратит продавать продукцию под маркой "Избенка".

Пока из более чем 2500 наименований продуктов ритейлер продает 95% под собственными торговыми марками, кроме молочных продуктов, которые продаются под брендом "Избенка".

Вскоре молочная продукция также будет продаваться под СТМ "Вкусвилл", смена этикеток началась в феврале, но это небыстрый процесс, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Нас все равно уже гораздо чаще воспринимают как "Вкусвилл", логично усилить бренд единством на полках", - отметил представитель ритейлера.

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих российских ритейлеров.

Компания была основана в 2009 году как сеть торговых точек с молочной продукцией "Избенка". В 2012 году были открыты первые магазины "Вкусвилл", в ассортименте которых появились также овощи, фрукты, мясо, непродуктовые товары. С 2018 года на рынке остался только "Вкусвилл", все магазины "Избенка" были закрыты.

В ассортименте "Вкусвилла" на долю "свежей" категории приходится более 75% продуктов, сообщается в презентации ритейлера. Это, в частности, молочные (19%), мясные продукты (18%), кулинария (12%), выпечка (8%), рыба (6%). 60% продуктов продаются в первый день после поступления в магазины.

Выручка "Вкусвилла" в 2019 году составила 82 млрд рублей против 55 млрд рублей в 2018 году, EBITDA выросла до 5,5 млрд рублей с 2,8 млрд рублей.

Основным владельцем компании является ее основатель Андрей Кривенко, фондам Baring Vostok принадлежит около 12%.

Вкусвилл Андрей Кривенко Избенка Baring Vostok

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