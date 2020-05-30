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Forbes убрал из своего рейтинга миллиардеров реалити-звезду Кайли Дженнер

Forbes убрал из своего рейтинга миллиардеров реалити-звезду Кайли Дженнер
Реалити-звезда Кайли Дженнер
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Журнал Forbes убрал звезду реалити-шоу и владелицу косметической империи Кайли Дженнер из своего рейтинга миллиардеров и обвинил ее семью в накручивании стоимости ее бизнеса.

Как пишет "Би-би-си", по мнению Forbes, клан Кардашья-Дженнер пошел на крайние меры, чтобы представить младшую представительницу семьи богаче, чем она есть на самом деле.

Сама Кайли Дженнер написала в твиттере, что статья Forbes содержит неточности, а сама она никогда не лгала ради титулов.

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В 2019 году журнал включил Кайли Дженнер в число бизнесменов, самостоятельно заработавших миллиард долларов. Уже тогда решение Forbes вызвало шквал критики, поскольку Дженнер родилась в обеспеченной семье звезд реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и едва ли подходила под критерий "добившаяся всего сама".

В рейтинг она вошла благодаря своей успешной косметической корпорации Kylie Cosmetics (ей также принадлежит бренд Kylie Skin), основанной в 2015 году. В прошлом году Дженнер объявила о продаже 51% акций компании косметическому гиганту Coty за $600 млн.

В Forbes заявили, что бухгалтеры семьи Кардашьян-Дженнер предоставили документы, подтверждающие, что продажи компании превысили $300 млн в 2016 году, а в следующем году, по словам представителей клана, достигли $330 млн.

Но данные, обнародованные Coty, показали, что корпорация Дженнер "значительно меньше по размеру и не такая прибыльная", как семейство пыталось ее представить. Так, в 2018 году продажи составили $125 млн.

Как отмечает "Би-би-си", потеря титула Forbes едва ли сильно повредит Дженнер, ее состояние на данные момент немного не дотягивает до $900 млн.

США Кайли Дженнер Forbes

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