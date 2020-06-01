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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта с 31,3 пункта в апреле, по данным IHS Markit. Показатель остается ниже критической отметки тринадцатый месяц подряд.

Экономический кризис

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Майское значение индекса стало вторым минимальным показателем с начала 2009 года, говорится в исследовании.

Основной причиной снижения общих показателей в промышленном секторе аналитики назвали продолжение серьезного падения производства в течение мая: сокращение производительности было одним из самых сильных за 11 лет. Спад в целом был связан со слабым спросом и меньшими объемами заказов из-за мер по самоизоляции.

Как показал опрос, падение новых заказов в обрабатывающих отраслях России в мае стало одним из самых значительных с декабря 2008 года, поскольку глобальная самоизоляция и временное закрытие предприятий-клиентов привели к снижению спроса. Внешний спрос также пострадал, в результате сильно сократились новые экспортные заказы. За исключением недавнего апрельского минимума, майское падение внешнего спроса в обрабатывающих отраслях России опередило любое снижение, наблюдаемое со времен глобального финансового кризиса, подчеркивается в обзоре.

Отражая более низкий потребительский спрос, компании промышленных секторов еще больше сократили число рабочих мест в мае, причем очень высокими темпами. Падение в основном объяснялось постоянным сокращением новых заказов и незавершенных работ при увеличении избыточных мощностей.

Ожидания относительно выпуска продукции в следующем году у российских производителей в мае были низкими. Они прогнозировали падение производства в ближайшие 12 месяцев, что является первым случаем пессимизма с тех пор, как в апреле 2012 года начался сбор данных для данной серии исследования. "Участники опроса ссылались на опасения относительно длительного восстановления и дальнейшего продолжительного периода приглушенного спроса", - говорится в обзоре.

Затраты на сырье в обрабатывающих отраслях в мае резко возросли, поскольку поставщики увеличили свои цены, а слабость рубля привела к росту импортных цен. Темпы инфляции закупочных цен в мае текущего года были одними из самых высоких с момента повышения НДС в начале 2019 года, но ниже апрельского пика. Стремясь частично переложить часть расходов на клиентов, компании значительно повысили отпускные цены.

Закупочная активность в промышленных секторах на фоне слабого спроса существенно снизилась. "Были также некоторые упоминания об использовании существующих запасов в производстве. Тем не менее, показатели поставщиков еще больше ухудшились на фоне транспортных проблем, связанных с COVID-19", - подчеркивается в исследовании.

IHS Markit коронавирус PMI

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