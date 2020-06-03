Индекс PMI сферы услуг России в мае вырос до 35,9 пункта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в мае 2020 года вырос до 35,9 пункта с 12,2 пункта в апреле, свидетельствуют данные IHS Markit.

Аналитики считают, что, хотя майские данные свидетельствуют о замедлении темпов снижения деловой активности в сфере услуг, спад по-прежнему остается серьезным.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг России, в мае вырос до 35 пунктов с 13,9 пункта в апреле, тоже оставшись ниже критической отметки.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.