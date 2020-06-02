ВЭБ выдал банкам гарантии на 174 млрд рублей в рамках программы поддержки занятости

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ в рамках новой правительственной программы сохранения занятости предоставил поручительства в пользу коммерческих банков на общую сумму 174,2 млрд рублей, сообщила госкорпорация.

Среди них - Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Энерготрансбанк, говорится в сообщении.

Программа предназначена для предприятий пострадавших отраслей и социальных НКО, она начала действовать с 1 июня.

Кредиты предприятиям предоставляются банками по ставке 2% в размере одного МРОТ на одного сотрудника ежемесячно исходя из шести месяцев, срок выплаты - 1 апреля 2021 года.

Сам кредит и проценты будут списаны за счет государства, если в течение всего срока предприятие сохраняет занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности.

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80%, государство спишет половину кредита и процентов по нему.

Поручительство ВЭБа покрывает 85% от суммы основного долга по кредиту и капитализированных процентов. Общий объем поручительств в рамках программы составит 220 млрд рублей.

ВЭБ уже участвовал в реализации антикризисных мер правительства - госкорпорация выдала поручительства в пользу 15 банков на общую сумму 100 млрд рублей для беспроцентного кредитования ими предпринимателей на выплату заработных плат.

"Важно, чтобы правительственные меры поддержки как можно быстрее были доведены до предприятий. Сейчас, когда идет поэтапное снятие ограничений, именно предприниматели выступают драйверами восстановления экономической активности в стране", - отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.