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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом предложил запустить с 1 июня кредитную программу поддержки занятости для пострадавших от пандемии отраслей.

"Воспользоваться ей смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест. Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудникам в месяц, исходя из 6 месяцев. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года", - сообщил Путин.

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Как заявил глава государства, кредит в рамках новой программы и проценты по нему будут списаны, если предприятие сохранит не менее 90% рабочей силы. Если занятость будет сохранена на уровне не менее 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредиты и процентов по нему.

Кредит можно будет использовать достаточно гибко: как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование на погашение ранее взятого беспроцентного так называемого зарплатного кредита.

Кроме того, он сообщил, что ставка по новым кредитам для поддержки занятости будет составлять 2%.

"Все, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией", - рассказал Путин.

Эту информацию уже прокомментировали в Сбербанке: зампред правления банка Анатолий Попов заявил через пресс-службу,что Сбербанк ожидает выдачи кредитов по новой госпрограмме ссуд под 2% на 300 млрд рублей из них на Сбербанк может прийтись треть.

Владимир Путин коронавирус Россия

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