"Яндекс" задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет". По данным издания, совместное предприятие в сфере e-commerce отойдет "Яндексу", Сбербанк же, в свою очередь, выкупит 25% "Яндекс.Денег" у интернет-компании.

Параллельно с этим "Яндекс" планирует разместить на рынке до 5% своих акций класса A, участие в приобретении акций могут принять ВТБ и Millhouse, утверждают собеседники The Bell.

"Сбербанк не комментирует рыночные слухи", - сообщил представитель банка "Интерфаксу".

Представитель Millhouse (управляет активами Романа Абрамовича) Джон Манн также отказался комментировать "Интерфаксу" эту информацию.

Слухи о том, что "Яндекс" и Сбербанк намерены разорвать партнерство, идут с 2018 года, однако стороны неоднократно опровергали эту информацию.

"Яндекс" и Сбербанк уже более пяти лет занимаются совместными бизнес-проектами. С 2013 года они совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги" (75% у Сбербанка, "Яндекс" сохранил за собой блокпакет), а с апреля 2018 года - СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет" (бренд "Беру", у партнеров по 45% в СП, еще 10% переданы на формирование опционного фонда в пользу сотрудников).

Глава банка Герман Греф входит в совет директоров "Яндекса" с 2014 года, в 2020 году истекает срок его полномочий в качестве члена совета. Годовое собрание акционеров "Яндекс" еще не созывал. Более того, в понедельник интернет-компания объявила, что ГОСА пройдет позже обычного (последние два года компания проводила собрания в конце июня). Согласно временным изменениям в законодательстве Нидерландов из-за COVID-19, "Яндекс" может провести собрание вплоть до 31 октября.

Помимо этого, Сбербанк в течение десяти лет владел золотой акцией "Яндекса", она была передана во владение созданного некоммерческого "Фонда общественных интересов" в рамках обновленной корпоративной структуры компании.