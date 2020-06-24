"Яндекс" и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги"

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Яндекс" и ПАО Сбербанк заключили рамочное соглашение, которое подразумевает прекращение сотрудничества по совместным предприятиям "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги", говорится в сообщении интернет-компании.

Так, "Яндекс" намерен выкупить долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей, став единственным акционером интернет-ритейлера.

Гендиректор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков сохранит свой пост, также среди сотрудников сохранится мотивационная программа, на которую выделяется небольшой пакет акций.

В свою очередь, Сбербанк выкупит 25% + 1 рубль, принадлежащих интернет-компании, примерно за 2,4 миллиарда рублей. До конца года сервис проведет ребрендинг и поменяет свое название.

Яндекс получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг.

Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года. Сама сделка, касающаяся выкупа "Яндекс.Маркета", потребует одобрения регулятора.