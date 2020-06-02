"Ренова" продала контроль в "Акадо" своему бывшему топ-менеджеру и совладельцу бизнеса Viacom в РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Ренова" Виктора Вексельберга продал контроль в АО "Акадо Холдинг" компании "АВК Инвестментс", единственным владельцем которой является Максим Майорец.

ООО "АВК Инвестментс" стало владельцем 51% "Акадо Холдинг", которому, в свою очередь, принадлежит 100% ОАО "Комкор" (торговая марка "Акадо Телеком"), поставщика услуг по доступу в интернет, цифрового ТВ и IP-телефонии в московском регионе, следует из материалов "Комкор".

Официальный представитель группы "Ренова" Андрей Шторх рассказал "Интерфаксу", что 2 июня компания закрыла сделку по продаже 51% "Акадо Холдинг". "Ренова" остается владельцем 49% "Акадо Холдинга", опционов по продаже оставшегося пакета эта сделка не предусматривает.

"Сумма сделки не раскрывается, но она заключена на рыночных условиях", - отметил Шторх.

"Инвестиция в "Акадо" не является для "Реновы" профильной, а последние годы мы искали покупателя либо на весь актив, либо на долю. Сейчас такая возможность представилась. Для "Реновы" доля в "Акадо" останется портфельной инвестицией", - сказал Шторх.

Он добавил, что в настоящее время менеджмент "Акадо Холдинга" готовит новую стратегию, которая, как ожидается, будет представлена совету директоров в ближайшие две-три недели.

Максим Майорец является владельцем 100% "АВК Инвестментс" с июня 2019 года, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Майорец - выходец из "Реновы", где он до 2018 года занимал должность директора по слияниям и поглощениям.

В настоящее время он является управляющим партнером инвесткомпании RPI Capital, входит в комитет по стратегии при совете директоров ООО "УК "Роснано". С 2015 года Майорец через ООО "Легаси Медиа" владеет 80% ООО "МТВ Нетворкс Восток", которым представлен российских бизнес Viacom (американская компания, владеющая каналами MTV, Nickelodeon, Paramount Comedy, Paramount Channel и др.).

Майорец рассказал "Интерфаксу", что переговоры о покупке доли в "Акадо Холдинг" шли с прошлого года. Актив представляет интерес, в том числе, на фоне партнерских отношений "Акадо Холдинга" с Viacom в России.

"Зная и команду, и акционера, мы предложили попробовать взять на себя управление бизнесом при условии, что "Ренова" даст нам контроль. То, что "Ренова" остается в бизнесе "Акадо Холдинга", для нас комфортная история", - рассказал Майорец.

Он добавил, что сделка будет оплачена частично из собственных средств "АВК Инвестментс", а также из заемных.

Консолидированная выручка "Комкора" в 2019 году сократилась на 5,7% - до 9,73 млрд рублей. В прошлом году компания получила чистую прибыль в размере 828,9 млн рублей против убытка в 551,37 млн рублей в 2018 году.