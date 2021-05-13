СМИ узнали о вероятной продаже "Акадо" "Ростеху"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Один из крупнейших московских провайдеров "Акадо" скоро может быть продан структуре "Ростеха", пишут "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Переговоры между структурами предпринимателя Максима Майорца, выходца из "Реновы", "Реновой" Виктора Вексельберга и "Ростехом" о продаже госкорпорации холдинга "Акадо" вошли в завершающую фазу, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с участниками возможной сделки. Майорцу через "АВК Инвестментс" принадлежит 51% "Акадо", "Ренове" - 49%.

По словам одного из них, обсуждаются два варианта сделки. В одном случае "Ростеху" перейдет 100% акций "Акадо". Во втором варианте Майорец полностью продаст свою долю, а "Ренова" - 24% "Акадо", тогда у "Ростеха" будет 75% провайдера. Второй сценарий собеседник издания назвал более вероятным и добавил, что в ходе переговоров фигурировала оценка 75% примерно в 5 млрд рублей без учета долга.

Сделка по продаже 51% акций АО "Акадо холдинг" входящему в "Ростех" Национальному центру информатизации (НЦИ) вышла на финишную прямую, сообщил "Коммерсанту" источник, близкий к одной из сторон, и подтвердил собеседник, знакомый с деталями сделки. Предметом сделки, по данным газеты, станет доля "АВК Инвестметс", которую Майорец куепил у "Реновы" в сентябре 2020 года. Как сказал один из собеседников издания, компания оценена в 17 млрд рублей с учетом долга в 4 млрд рублей.

Майорец и "Ренова" ситуацию не комментируют. В пресс-службе "Ростеха" обоим изданиям заявили, что госкорпорация рассматривает сделки M&A в сфере телекоммуникаций, IT и R&D как один из способов следования стратегии по созданию и продвижению высокотехнологичной продукции.

Информация о возможной продаже "Акадо" начала появляться несколько лет назад. Так, этот актив планировал приобрести "Ростелеком". На переговорах с "Ростелекомом" в 2017 году "Акадо" оценивался в 32 млрд рублей. Интерес к "Акадо" проявляли и другие крупные российские операторы. Дальше всех продвинулся "Эр-телеком холдинг" - в июле 2013 года ФАС выдала этой компании разрешение на покупку "Акадо". Но осенью 2013 года переговоры застопорились, и "Ренова" отказалась от продажи "Акадо". В ходе этих переговоров компания оценивалась в $650-700 млн, говорили источники "Ведомостей".

У "Акадо" есть масштабная оптоволоконная инфраструктура в Москве и Подмосковье, компания оказывает услуги бизнесу и правительственным организациям, отметил "Коммерсанту" гендиректор "ТМТ консалтинг" Константин Анкилов. По его мнению, ""Акадо" интересен "Ростеху" своей клиентской базой, причем не только среди частных лиц, но и корпоративных и госзаказчиков".

Купив "Акадо", "Ростех" мог бы стать "универсальным и едва ли не единственным поставщиком" систем и устройств для интернета вещей для Москвы, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.