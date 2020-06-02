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Росстат назначил новое фиксированное время публикации статистики

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Росстат, который в мае этого года на фоне "удаленки" отошел от многолетней традиции обнародовать статистику в 16:00 мск и сдвинул раскрытие на более поздний период, ввел новую фиксированную временную отметку для публикаций.

"Росстат выполняет сбор отчетности, предусмотренной Федеральным планом статистических работ, в ситуации, когда значительное число сотрудников находится в режиме удаленной работы или самоизоляции. В центральном аппарате службы на рабочих местах регулярно присутствует менее половины сотрудников, в региональных органах статистики на удаленную работу переведено от четверти до трети работников", - заявил Росстат во вторник вечером.

"Усложнившиеся условия работы повлияли на длительность расчетов, и в ряде случаев потребовали дополнительной проверки исходных данных и проведенных расчетов. В связи с этим Росстату пришлось скорректировать время раскрытия информации. В мае этого года все данные публиковались строго в дату, установленную Федеральным планом статистических работ, однако время выпуска ряда публикаций передвигалось в течение дня. С учетом сложившихся обстоятельств принято решение, что информационные материалы Росстата будут публиковаться в 19:00", - сообщило ведомство.

"При этом Росстат приложит все усилия, чтобы срочные публикации выходили в сроки, предусмотренные Федеральным планом статистических работ", - резюмирует Росстат.

Росстат в мае стал раскрывать статистику в вечернее и даже позднее вечернее время вместо традиционных на протяжении многих лет 16 часов.

Так, данные о промпроизводстве в РФ в апреле были опубликованы в 21:00, статистика по недельной инфляции в последние недели выходит в 19:00, оперативный доклад о ситуации в экономике в апреле был опубликован в 21:00.

В пресс-службе Росстата объясняли "Интерфаксу" поздние публикации удаленной работой ряда сотрудников и возросшей нагрузкой на ведомство. Тем не менее, в "карантинном" апреле (за исключением одной публикации в самом конце месяца) все публикации Росстата выходили в прежние 16:00, а резкий сдвиг на позднее время произошел только в мае, когда стала выходить макростатистика за "нерабочий" апрель.

На более позднюю публикацию макростатистики в РФ перешло и Минэкономразвития - свой доклад с оценкой ВВП за март министерство опубликовало в конце апреля в 20:30, доклад Минэкономразвития с оценкой ВВП РФ за апрель (падение на 12% в годовом выражении) был опубликован вообще в 22:30 28 мая.

Росстат

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