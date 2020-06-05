Росстат сообщил о подорожании гречки в мае на 6,3%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В мае крупы и бобовые стали лидерами по темпам роста потребительских цен в России, сообщил Росстат. Они подорожали на 4,5% по сравнению с апрельскими ценами, гречка подорожала на 6,3%.

В 28 регионах гречка подорожала на 8% и более, сильнее всего - Мордовии (на 21,7%) и в Курской области (на 16,7%).

Цены на рис повысились на 4,6%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 3,5%, манную крупу, горох и фасоль - на 2,4%, овсяную и перловую крупы - на 1,9%, пшено - на 0,6%.

В целом же темпы роста цен на продовольствие в мае существенно замедлились и составили 0,1% против 1,9% в апреле.

Росстат также сообщил, что среди другого продовольствия на 1-1,7% выросли цены на мясные и рыбные консервы, подсолнечное и оливковое масла, муку, вермишель, макаронные изделия, майонез, кетчуп, чай, шоколадные конфеты.

В то же время снизились цены на яйца - на 4,6%, мясо кур - на 3,5%, сахар-песок - на 0,6%, мясные консервы для детского питания - на 0,5%, куриные окорочка - на 0,2%.

Лимоны, ставшие лидерами по росту цен на продовольствие в апреле, в мае подешевели на 33,6%, чеснок - на 17,3%, помидоры - на 10,6%, огурцы - на 9,4%.

Однако картофель подорожал на 13,4%, яблоки - на 8,7%, свекла - на 6,5%, морковь - на 6,2%, капуста - на 5,9%, бананы - на 4,6%, апельсины - на 2,1%, орехи - на 1,6%, репчатый лук - на 0,9%.

Инфляция в мае замедлилась до 0,3% после всплеска до 0,8% в апреле и 0,6% в марте, 0,3% в феврале и 0,4% в январе, сообщил также Росстат. Ускорение роста цен в марте ведомство связало с ослаблением курса рубля и ажиотажным спросом народукты питания, лекарства и товары первой необходимости перед карантинными мерами. После пяти недель роста цен по 0,2-0,3% в конце апреля недельная инфляция замедлилась до 0,1%, в середине мая две недели прирост цен вообще был нулевым, в конце мая цены прибавляли две недели по 0,1%.

За январь-май 2020 года цены выросли на 2,4% (при этом за январь-май 2019 года прирост цен был ровно таким же - 2,4%).

Инфляция в мае совпала с консенсус-прогнозом экономистов, подготовленного "Интерфаксом" в конце месяца, который равнялся также 0,3%.

В годовом выражении инфляция в мае 2020 года, по данным Росстата, незначительно замедлилась после двух месяцев ускорения - до 3,0% с 3,1% в апреле (2,5% в марте и 2,3% в феврале).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае составил 100,3% (в мае 2019 года - также 100,3%), в годовом выражении - 102,9% (104,7%).

Продовольственные товары в мае 2020 года подорожали на 0,2% (в мае 2019 года - на 0,4%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - также на 0,2% (также на 0,2%).

Непродовольственные товары в мае стали дороже на 0,3% (выросли на 0,2% в мае 2019 года).

Тарифы на услуги в мае 2020 года подскочили на 0,5% (в мае 2019 года - на 0,4%), в том числе услуги пассажирского транспорта выросли на 3,0%, услуги связи - на 1,3%.

Цены на бензин в мае не изменились после снижения на 0,2% в апреле, роста на 0,1% в марте и феврале и на 0,2% в январе.

ЦБ в конце апреля повысил интервальный прогноз по инфляции в России на 2020 год до 3,8-4,8% с 3,5-4,0%, но при этом снизил ставку и заявил о возможности ее дальнейшего понижения.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2020 год - 4%, Минфин на фоне падающего спроса вообще предлагал в конце мая понизить прогноз до 3,3%, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией министерства финансов.