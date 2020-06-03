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Страны ОПЕК в мае исполнили сделку по нефти лишь на 75% из-за Ирака и Нигерии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ лишь на 75%, поскольку Ирак и Нигерия не полностью выполнили свои обязательства по снижению нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

ЭкономикаСтраны ОПЕК+ близки к соглашению продлить ограничения добычи на два месяцаЧитать подробнее

Ирак за все время действия соглашения ни разу его не исполнил, хотя обещал. Нигерия в свою очередь лучше исполняла обязательства.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК до сих пор не могут согласовать перенос встречи министров ОПЕК и министров не-ОПЕК на неделю раньше - с 9-10 июня на 4-5 июня с тем, чтобы в случае принятия решения о продлении майских ограничений на какой-то период после июня, иметь понимание, какой уровень добычи будет в июле.

нефть ОПЕК+ Ирак Нигерия

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