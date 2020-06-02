Страны ОПЕК+ близки к соглашению продлить ограничения добычи на два месяца

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче, действующие в мае, еще на два месяца, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.

Ранее источники "Интерфакса" говорили, что в ходе переговоров министра энергетики РФ Александра Новака с российскими компаниями обсуждалось предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца.

Среди российских компаний консенсуса по этому вопросу не было - кто-то был согласен, какие-то компании предлагали, что нужно оставить все, как есть, то есть, с июля начинать немного увеличивать нефтедобычу.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, официальное решение о возможном переносе ожидается в ближайшие несколько часов, и, вероятно, будет принято.

WSJ пишет, что Саудовская Аравия изначально считала, что нужно продлить сделку сразу до конца года. Саудовской Аравии для покрытия своих расходов нужны цены около $84 за баррель, российский бюджет балансируется при цене около $40 за баррель, и ее делегаты считают, что спрос восстанавливается быстрее, чем ожидалось, поскольку районы Китая, Европы и США ослабляют ограничения.

Ранее Новак говорил, что рынок уже может сбалансироваться в июне-июле.