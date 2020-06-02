Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59Заразились
на 02.06В России 423 741+8 863В мире 6 266 192+99 246

Страны ОПЕК+ близки к соглашению продлить ограничения добычи на два месяца

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче, действующие в мае, еще на два месяца, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.

Ранее источники "Интерфакса" говорили, что в ходе переговоров министра энергетики РФ Александра Новака с российскими компаниями обсуждалось предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца.

Среди российских компаний консенсуса по этому вопросу не было - кто-то был согласен, какие-то компании предлагали, что нужно оставить все, как есть, то есть, с июля начинать немного увеличивать нефтедобычу.

ЭкономикаИсточники сообщили о дискуссии по переносу встречи министров ОПЕК+Читать подробнее

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, официальное решение о возможном переносе ожидается в ближайшие несколько часов, и, вероятно, будет принято.

WSJ пишет, что Саудовская Аравия изначально считала, что нужно продлить сделку сразу до конца года. Саудовской Аравии для покрытия своих расходов нужны цены около $84 за баррель, российский бюджет балансируется при цене около $40 за баррель, и ее делегаты считают, что спрос восстанавливается быстрее, чем ожидалось, поскольку районы Китая, Европы и США ослабляют ограничения.

Ранее Новак говорил, что рынок уже может сбалансироваться в июне-июле.

ОПЕК+ нефть

Новости по теме

Новости

Вице-премьер предложила строить жилье только без мусоропроводов

Минсвязи предложило Avito и ЦИАНу проверять пользователей по порталу госуслуг

"Роснефтегаз" направит 100 млрд рублей на финансирование верфи "Звезда"

Одна пятая мощностей "Газпрома" осталась без спроса в условиях карантина

Одна пятая мощностей "Газпрома" осталась без спроса в условиях карантина

ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России в мае на 15,5% в годовом измерении

Фондовые индексы США выросли за счет надежд на восстановление экономики

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

Продажи бензина на Петербургской бирже в мае достигли минимума с лета 2015 года

ВТБ заявил о рисках в связи с иском ФАС по сделке с акциями "АГД-Даймондс"

ВТБ заявил о рисках в связи с иском ФАС по сделке с акциями "АГД-Даймондс"

Банк России отложил продажу Азиатско-тихоокеанского банка из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');