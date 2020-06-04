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Нефть подешевела после подъема накануне до 3-месячного максимума

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после роста накануне до максимальной отметки с начала марта.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 по Москве 4 июня составила $39,23 баррель, что на $0,56 (1,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду, 3 июня, эти контракты подорожали на $0,22 (0,6%), до $39,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,69 (1,85%) - до $36,60 за баррель. К закрытию предыдущих торгов их цена этих поднялась на $0,48 (1,3%), до $36,81 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги на максимальных отметках с 6 марта.

На настроения трейдеров влияют новости об июньской встрече ОПЕК+. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки.

На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ - на 10 июня. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.

"Саудовская Аравия и Россия настаивают на том, чтобы другие члены перестали нарушать квоты, прежде чем прийти к какому-либо соглашению, - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts. - Это сняло вопрос о переносе встречи ОПЕК+ на более ранний срок, изначально запланированная на 9-10 июня встреча также под вопросом".

В то же время, по мнению аналитика AxiCorp Стивена Иннса, основной проблемой для ОПЕК+ является возможное восстановление добычи сланцевой нефти.

"Быстрое восстановление цен вызвало озабоченность членов ОПЕК+ тем, что быстро реагирующие на цены американские производители возобновят добычу и отхватят часть пирога ОПЕК+", - сказал он.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,077 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,796 млн баррелей, дистиллятов - на 9,935 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,739 млн баррелей.

Brent WTI США ОПЕК+ Саудовская Аравия США

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