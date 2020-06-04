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Рубль подешевел к доллару вслед за снижением котировок нефти

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Курс доллара к рублю растет на "Московской бирже" утром в четверг, евро стабилен, курс рубля снижается к бивалютной корзине вслед за падением цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,81-69,2 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 16,25 копейки и стоил 68,83 рубля. Курс евро остался на отметке закрытия торгов среды - 77,16 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 8,94 копейки, до 72,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 48,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 53,57 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к бивалютной корзине на старте торгов вслед за нефтью, дешевеющей на новостях об июньской встрече ОПЕК+. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки.

На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ - на 10 июня. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.

Рынки находятся в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Трейдеры полагают, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард в четверг сообщит о расширении экстренной программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) объемом 750 млрд евро, запущенной в марте.

Как отмечает Bloomberg, ожидается увеличение объема программы на 500 млрд евро. Таким образом, объем всех программ выкупа активов в этом году достигнет рекордных 1,6 трлн евро.

К 10:01 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1,16% - до $39,33 баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,74% - до $36,64 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили предыдущие торги на максимальных отметках с 6 марта.

Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,077 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,796 млн баррелей, дистиллятов - на 9,935 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,739 млн баррелей.

Московская биржа ОПЕК Саудовская Аравия ЕЦБ Кристин Лагард США Brent WTI

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