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Новак спрогнозировал в июле дефицит на рынке в 3-5 млн б/с нефти

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок начинает восстанавливаться, в мае дисбаланс сократился уже до 7 млн баррелей в сутки благодаря сделке ОПЕК+ и органическому падению нефтедобычи в других странах, в июне рынок выйдет в баланс, а в июле уже возможен дефицит 3-5 млн б/с в зависимости от параметров сделки ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" министр энергетики РФ Александр Новак.

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"В апреле падение мирового спроса на нефть составляло порядка 25-28 млн баррелей в сутки, но уже в мае спрос начал восстанавливаться и продемонстрировал снижение на 21 млн баррелей в сутки. Благодаря сокращениям добычи со стороны стран ОПЕК+ в объеме порядка 10 млн б/с, а также органического снижения добычи со стороны других производителей в объеме около 3,5-4 млн б/с, дисбаланс на рынке сократился до уровня 7 млн б/с", - сказал он.

"Заполнение хранилищ, которое в апреле шло высокими темпами, существенно снизилось, и рынок стал гораздо лучше. Мы видим дальнейший рост спроса, и в июне с учетом продолжения действия сделки и сокращения добычи в других странах примерно на том же уровне, которое покрывает этот дисбаланс, мы ожидаем, что выйдем на баланс спроса и предложения. Так сказать, "на ноль", - считает Новак.

"А уже в июле с учетом продолжающегося роста спроса и действия соглашения будем наблюдать дефицит на рынке, который позволит начать сокращение излишков накопленных запасов за март, апрель и май. Размер этого дефицита будет зависеть от параметров сделки в июле, можно называть цифры 3-5 млн б/с", - заключил он.

В настоящее время страны ОПЕК+ обсуждают возможность продления ограничений, действующих в мае-июне, еще на 1-2 месяца.

нефть ОПЕК+ Александр Новак

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