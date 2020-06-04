Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 508 635+130 397

ЦБ РФ допустил возобновление инспекционных проверок банков в июле

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсуждает вопрос возобновления инспекционных проверок банков в июле, заявил руководитель Службы текущего банковского надзора (СТБН) ЦБ РФ Богдан Шабля в ходе веб-конференции, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).

Он напомнил, что ЦБ из-за пандемии приостановил все инспекционные проверки кредитных организаций. "Сейчас в Банке России обсуждается вопрос с учетом некоторого смягчения эпидемиологической обстановки о возобновлении инспекционных проверок", - сказал Шабля.

По словам глава СТБН, проверки отдельных банков могут начаться уже в июне, если того потребует ситуация в кредитной организации. "Этого можно не исключать, но приоритет будет отдаваться соблюдению санитарных эпидемиологических норм, чтобы не ставить под угрозу жизнь и здоровье сотрудников кредитных организаций и нашего инспекционного блока", - сказал Шабля.

ЦБ РФ Богдан Шабля СТБН Коронавирус

Новости

Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon

Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon
Экономический кризис

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

Utair начала предлагать ваучеры за отмененные рейсы

Utair начала предлагать ваучеры за отмененные рейсы

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Предприниматели рассказали о работе над планом по восстановлению экономики РФ

Предприниматели рассказали о работе над планом по восстановлению экономики РФ

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

В ЦБ РФ усомнились в эффективности снижения ставки в условиях карантина

В ЦБ РФ усомнились в эффективности снижения ставки в условиях карантина

Глава "ФосАгро" призвал не допустить банкротства подрядчиков

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Первые соглашения о защите капвложений могут быть подписаны уже 1 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');