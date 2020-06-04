ЦБ РФ допустил возобновление инспекционных проверок банков в июле

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсуждает вопрос возобновления инспекционных проверок банков в июле, заявил руководитель Службы текущего банковского надзора (СТБН) ЦБ РФ Богдан Шабля в ходе веб-конференции, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).

Он напомнил, что ЦБ из-за пандемии приостановил все инспекционные проверки кредитных организаций. "Сейчас в Банке России обсуждается вопрос с учетом некоторого смягчения эпидемиологической обстановки о возобновлении инспекционных проверок", - сказал Шабля.

По словам глава СТБН, проверки отдельных банков могут начаться уже в июне, если того потребует ситуация в кредитной организации. "Этого можно не исключать, но приоритет будет отдаваться соблюдению санитарных эпидемиологических норм, чтобы не ставить под угрозу жизнь и здоровье сотрудников кредитных организаций и нашего инспекционного блока", - сказал Шабля.