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Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon

Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon
Пункт выдачи товаров Ozon в Москве
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк ведет переговоры о покупке пакета акций в онлайн-ритейлере Ozon. Финансовая организация может получить около 30% интернет-компании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Сбербанк может войти в капитал Ozon через допэмиссию акций компании, поскольку ее мажоритарные акционеры – ПАО АФК "Система" и Baring Vostok выходить из актива не планируют.

В АФК "Система", Baring Vostok и Сбербанке от комментариев отказались.

АФК принадлежит 42,999% Ozon (с учетом 11,699%, принадлежащих венчурному фонду Sistema_VC). Примерно столько же у Baring Vostok.

В начале апреля экс-глава АФК Андрей Дубовсков сообщал, что "Система" оценивает в 10 млрд рублей вложения, которые дополнительно могут потребоваться Ozon от инвесторов в течение 2020 года. Сама корпорация также готова принимать участие в финансировании актива.

В начале 2020 года Ozon привлек $150 млн от американской Princeville Capital, АФК "Система" и Baring Vostok через конвертируемые займы, которые могут быть преобразованы в акционерный капитал.

В апреле Ozon привлек заем на 6 млрд рублей в Сбербанке на пополнение оборотных средств под залог компаний группы.

26 марта Ozon передал кипрской Sberbank Invesments Ltd в залог 100% ООО "Интернет решения", основной операционной компании; договор залога действует до полного исполнения обеспечительных обязательств. Совладельцами ООО "Интернет решения" являются ООО "Озон холдинг" (ему принадлежит 99%) и ООО "Интернет логистика" (1%).

10 апреля Sberbank Invesments Ltd получил в залог 100% ООО "Озон Холдинг", которое принадлежит кипрской Ozon Holdings Ltd - также до полного исполнения обеспечительных обязательств.

Сбербанк со своим текущим партнером в области интернет-ритейла и электронных платежей - "Яндексом" - рассматривают варианты реструктуризации совместных активов.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщал, что стороны в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет". По данным издания, СП в сфере e-commerce отойдет "Яндексу", а Сбербанк выкупит 25% "Яндекс.Денег" у интернет-компании.

"Яндекс" и Сбербанк уже более пяти лет занимаются совместными бизнес-проектами. С 2013 года они развивают платежную систему "Яндекс.Деньги" (75% у Сбербанка, "Яндекс" сохранил за собой блокпакет), а с апреля 2018 года - СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет" (бренд "Беру", у партнеров по 45% в СП, еще 10% переданы на формирование опционного фонда в пользу сотрудников).

Сбербанк Ozon

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