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"Система" не исключила вхождение в капитал Ozon стороннего инвестора

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который своими инвестициями поддержал бы рост интернет-рителера, а также позволил бы ему развивать логистические мощности, сообщил финансовый директор АФК Владимир Травков на телефонной конференции с инвесторами и аналитиками.

В ответ на просьбу аналитиков прокомментировать информацию о возможном вхождении Сбербанка в капитал Ozon он ответил, что "Система" ищет инвесторов, которые готовы вложиться в Ozon и поддержать показываемый ритейлером рост.

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"Существует вероятность, что сторонние инвесторы приобретут долю в Ozon для поддержания роста. Кто это будет - Сбербанк или другие компании - мы не готовы раскрыть список потенциальных инвесторов. Существуют разные варианты", - сказал Травков.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке пакета акций в Ozon, финансовая организация может получить около 30% интернет-компании через допэмиссию.

В начале апреля экс-глава АФК Андрей Дубовсков сообщал, что "Система" оценивает в 10 млрд рублей вложения, которые дополнительно могут потребоваться Ozon от инвесторов в течение 2020 года. Сама корпорация также готова принимать участие в финансировании актива.

Заем в Сбербанке

АФК принадлежит 42,999% Ozon (с учетом 11,699%, принадлежащих венчурному фонду Sistema_VC). Примерно столько же у Baring Vostok.

В начале 2020 года Ozon привлек $150 млн от американской Princeville Capital, АФК "Система" и Baring Vostok через конвертируемые займы, которые могут быть преобразованы в акционерный капитал.

В апреле Ozon привлек заем на 6 млрд рублей в Сбербанке на пополнение оборотных средств под залог компаний группы.

26 марта Ozon передал кипрской Sberbank Invesments Ltd в залог 100% ООО "Интернет решения", основной операционной компании; договор залога действует до полного исполнения обеспечительных обязательств. Совладельцами ООО "Интернет решения" являются ООО "Озон холдинг" (ему принадлежит 99%) и ООО "Интернет логистика" (1%).

10 апреля Sberbank Invesments Ltd получил в залог 100% ООО "Озон Холдинг", которое принадлежит кипрской Ozon Holdings Ltd - также до полного исполнения обеспечительных обязательств.

Ozon - одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ежедневно компания обрабатывает более 200 тыс. заказов.

В I квартале 2020 года Ozon нарастил оборот (GMV, gross merchandise value - оборот от продаж за вычетом возвратов) до 31,6 млрд рублей с НДС - на 115% по сравнению с показателем за январь-март 2019 года.

За три месяца ритейлер доставил покупателям 13,4 млн заказов или 51,5 млн товаров.

АФК Система Ozon

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