Почти все крупные банки прислушались к рекомендации ЦБ по отсрочке выплаты дивидендов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Практически все крупные банки прислушались к рекомендации ЦБ РФ отсрочить выплату дивидендов за 2019 год, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.

ЦБ в начале апреля рекомендовал финансовым организациям назначать годовые собрания, где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа - сентябрь 2020 года. Тем организациям, которые уже назначили годовое собрание на дату до 30 июня, регулятор предложил рассмотреть возможность изменения срока его проведения.

"Мы проводим анализ того, как банки выполняют наши рекомендации. Большинство из них выполняют, практически все крупные банки либо перенесли собрания на рекомендованную дату либо уже приняли решение не выплачивать дивиденды", - сказала Набиуллина.

"Мы считаем, что банки подходят достаточно ответственно к вопросу капитала и выплаты дивидендов. У нас пока нет случаев, чтобы системно значимые банки пробивали нормативы, которые бы включали правило невыплаты дивидендов", - добавила глава регулятора.

По закону банки могут распределять чистую прибыль на дивиденды, если это не приведет к нарушению надбавок, установленных ЦБ.

В середине апреля сообщалось, что наблюдательный совет ВТБ по рекомендации Банка России отменил ранее принятое решение о проведении годового общего собрания акционеров 3 июня. Собрание акционеров будет проведено не позднее 30 сентября, говорилось в сообщении госбанка.