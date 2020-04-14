ВТБ по рекомендации ЦБ отказался от проведения 3 июня годового собрания акционеров

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ, руководствуясь рекомендациями ЦБ РФ, отменил ранее принятое решение о проведении годового общего собрания акционеров 3 июня 2020 года.

"Даты годового общего собрания акционеров и составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, будут установлены отдельными решениями наблюдательного совета. В соответствии с действующим законодательством годовое общее собрание акционеров в 2020 году должно быть проведено не позднее 30 сентября", - говорится в сообщении госбанка.

ЦБ РФ на прошлой неделе рекомендовал финансовым организациям назначать годовые собрания, где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа - сентябрь 2020 года. Тем организациям, которые уже назначили годовое собрание на дату до 30 июня, регулятор предложил изменить срок его проведения.

ЦБ также рекомендовал банкам принимать решение о выплате дивидендов за 2019 год только при условии запаса капитала для продолжения работы.

Наблюдательный совет ВТБ еще не рассматривал вопрос о размере дивидендов за 2019 год. Однако еще до обострения ситуации на сырьевых и финансовых рынках менеджмент банка предложил разнести во времени выплату дивидендов за прошлый год (50% от чистой прибыли по МСФО, или около 100,6 млрд рублей), чтобы снизить нагрузку на капитал.

Банк хотел выплатить дивиденды на обыкновенные акции во втором квартале по итогам годового собрания акционеров, дивиденды на привилегированные акции (их владельцами являются Минфин и АСВ) - в четвертом квартале. Предусмотренная поэтапная схема выплаты дивидендов позволит ВТБ снизить давление на капитал в целях выполнения введенных с 2020 года нормативов по достаточности капитала для системно значимых банков согласно "Базелю III".