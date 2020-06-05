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ЦБ задумался о пересмотре лимита программы кредитования под 2% из-за высокого спроса

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Спрос в рамках кредитной программы поддержки занятости пострадавших отраслей экономики по ставке 2%, скорее всего, превысит лимиты, но ЦБ готов обсуждать с правительством их увеличение, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Мы видим большой спрос на программу кредитования под 2%. Скорее всего, спрос превысит эти лимиты, очень активно и заемщики пользуются этой программой, и банки идут навстречу", - сказала она.

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"Мне кажется, вопрос об увеличении лимитов обоснован, но это требует принятия решения правительством. Мы готовы, безусловно, принять участие в обсуждении этого вопроса", - заявила Набиуллина.

Новая госпрограмма с кредитами предприятиям под 2% начала действовать с 1 июня, ее участниками могут стать предприниматели из пострадавших отраслей и социально-ориентированные НКО. Заемные средства, предоставляемые по ставке 2%, можно будет направить на возобновление деятельности, в том числе рефинансирование других кредитов, а также на обеспечение зарплаты.

Если на 1 марта 2021 года на предприятии сохранилась занятость не менее 90% от численности на 1 июня 2020 года, то кредит списывается полностью. Если численность сохранилась в размере не менее 80% - половина. Все списания должны пройти к 1 апреля 2021 года. В случае невыполнения условий по численности, заемщик списать кредит не сможет, но для него сохранится льготная ставка в 2% до 1 апреля, после она станет рыночной

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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