Страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК + единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля, сообщил в твиттере министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Страны ОПЕК и страны не-ОПЕК единодушно договорились продлить текущее сокращение до конца июля и полностью принять на себя обязательства с начала действия сделки путем компенсации любых объемов, которые не были сокращены некоторыми странами в мае", - написал министр.

Как следует из коммюнике по итогам заседания ОПЕК+, члены организации компенсируют недостаточное майское сокращение добычи нефти в течение следующих трех месяцев.

"Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились текущие квоты по сокращению суточной нефтедобычи на 9,7 млн б/с еще на один месяц, т.е. до конца июля. Страны, не выполнившие свои обязательства за май-июнь по сделке ОПЕК+, согласились компенсировать добычу за счет показателей июля, августа и сентября", - сказала сообщила "Интерфаксу" советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

По ее словам, в июле суточная добыча нефти странами ОПЕК сократится на 6,084 млн б/с, не-ОПЕК - на 3,616 млн б/с. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман дополнительно сверх квот сократят добычу на 1,2 млн б/с.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщал, что страны ОПЕК договорились о продлении текущей сделки еще на один месяц, но окончательное решение будет принято в случае согласия стран не-ОПЕК.