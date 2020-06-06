Россия в июне намерена выйти на 100%-е исполнение сделки ОПЕК+

По словам Александра Новака, решение о продлении сделки на июль - это консолидированное решение российских нефтекомпаний

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия будет выходить в июне на полное исполнение сделки ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Мы выходим на 100%-й уровень, у нас ситуация достаточно волатильна в начале месяца, в конце месяца. Нам важно, чтобы в среднем по месяцу было 100%. В июне мы будем выходить на 100%-е исполнение сделки", - сказал он.

В мае, как сообщал ранее Новак, Россия исполнила сделку ОПЕК+ на 96%. Уровень исполнения всеми странами ОПЕК+ за этот период составил порядка 90%.

Новак также отметил, что добыча нефти вместе с конденсатом в России в 2020 году ожидается на уровне 510-520 млн тонн, и прогноз не будет меняться.

По словам министра, решение о продлении сделки ОПЕК+ еще на месяц - это консолидированное решение российских нефтекомпаний, которое было принято "после всех консультаций с компаниями, с правительством".

"Любое сокращение - это временное явление, поэтому здесь важно понимать, что как только рынок будет стабилизироваться, конечно, компании заинтересованы будут, чтобы эти сокращения уменьшались. В этом и экономика заинтересована безусловно, не только компании. Потому что важно восстанавливать заказы, нефтесервисные услуги, здесь целый комплекс", - пояснил министр.

"Сокращение - это вынужденная мера в результате того, что в мире сократился спрос. В любом случае пришлось бы сокращать объемы добычи, вне зависимости от того, была бы сделка или нет. Это процесс управляемый и, слава Богу, что мы все договорились, теперь понятно всем, как они могут выстроить свои планы компании и равномерно, сокращать все одинаково, а не так, чтобы каждый по-своему крутился в этой рыночной ситуации", - резюмировал он.

Новак добавил, что точная информация об уровне сокращения добычи нефти в каждой из стран, участвующих в соглашении, появится во второй половине июня - после заседания технического комитета ОПЕК.

"Учитывая, что цены сегодня находятся примерно на уровне $40-42 за баррель нефти Brent,мы видим, что рынок позитивно относится к тому, что происходит. И торговля фьючерсами, продажа нефти идет по тем ценам, которые отражают ситуацию на рынке. Мы видим позитивные настроения", - отметил он, подчеркнув, что нельзя допускать и "перегрева" на нефтяном рынке - чтобы не образовался дефицит предложения при увеличившемся спросе.

Новак затруднился ответить на вопрос журналистов, при каких ценах добыча сланцевой нефти может начать рост, отметив, что для этого надо глубже понимать финансово-экономическое состояние и "те тренды, которые происходят в сланцевой нефти".

"Одно можем сказать, что сейчас там достаточно серьезно снизилась добыча, на 1,9 млн б/с. И как это будет восстанавливаться, будет зависеть от множества факторов, в том числе, и от доверия финансовых институтов, от кредитования отрасли, от технологий, которые будут использоваться, наличия профессиональных кадров, которые остались. Есть разные оценки", - сказал министр.

В субботу, 6 июня, страны ОПЕК + договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля. Члены организации компенсируют недостаточное майское сокращение добычи нефти в течение следующих трех месяцев.

Новак уточнял, что сокращать добычу на 9,7 млн б/с в июле будут все страны ОПЕК+, включая Мексику.