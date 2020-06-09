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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" во вторник утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после сильного укрепления в предыдущие дни.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,47-68,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,49 руб./$1 (+29 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 77,24 руб./EUR1 (+20,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,25 копейки к уровню закрытия понедельника, до 72,43 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,77 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,89 копейки выше официального курса.

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после заметного роста в предыдущие дни. В центре внимания рынков находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, тем не менее, их интересует заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, который оказался лучше прогнозов.

Число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 2,509 млн, сообщило в пятницу министерство труда. При этом безработица в стране упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы - до 19,8%, а также сокращение количества рабочих мест на 8 млн, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали соответственно 19% и 7,25 млн.

Цены на нефть эталонных марок во вторник умеренно растут, завершив предыдущие торги в минусе на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве во вторник повышается на 0,78% - до $41,12 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 3,6%.

Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 1,1% - до $38,61 за баррель. К закрытию рынка в понедельник цена этих контрактов снизилась на 3,4%.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в понедельник заявил, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн баррелей в сутки будут действовать лишь в июне.

Московская биржа

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