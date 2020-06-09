Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне отскока нефти вверх после отката накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%, причем первый превысил 2800 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2809,37 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1296,05 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 68,47 рубля (+0,27 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), "РусАла" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%.

Просели бумаги "Мечела" (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник возможна приостановка повышения по индексу РТС при сокращении активности покупателей на рынках в целом после недавнего ралли, пока не подкрепленного существенным улучшением макроэкономических прогнозов. Всемирный банк в обновленном прогнозе предсказывает худший год для мировой экономики с 1940-х годов, ожидая сокращения глобального ВВП в текущем году на 5,2%, а Национальное бюро экономических исследований США (NBER) объявило, что США находятся в рецессии с февраля текущего года.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 68,5 руб. На рынке в целом возможен период затишья перед комментарием ФРС США по итогам регулярного заседания (10 июня) и встречей министров финансов стран ЕС (9 июня).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник вновь позитивный: азиатские рынки преимущественно растут, нефть дорожает. Однако стоит отметить небольшое отступление валют сырьевой группы после бурного укрепления накануне. В начале торгов можно ожидать возвращения индекса МосБиржи выше 2800 пунктов. Ситуация в рубле не столь очевидная. С одной стороны, отечественная валюта может последовать за сырьевыми коллегами, а с другой - для рубля более важным является возобновление роста котировок нефти и подготовка рынка к размещениям ОФЗ в среду.

Нефть накануне просела после известий о снятии дополнительных добровольных сокращений добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте в объеме 1,18 млн б/с. Впрочем, опасения могут оказаться напрасными. Во всяком случае, Китай в мае показал рекордные объемы импорта нефти на уровне 11,3 млн б/с. В конце июня и в июле начнется активное восстановление спроса, так как во многих странах уже оглашают планы по восстановлению полетов, да и карантинные меры также сводятся до минимума (с 15 июля, например, будет восстановлено авиасообщение со странами ЕАЭС и СНГ).

У рубля есть поводы для дальнейшего наступления против доллара - как за счет разницы в ставках, так и благодаря улучшению перспектив нефтяных доходов. Смягчение карантинных мер в Нью-Йорке и других крупных городах побуждает инвесторов рассчитывать на дальнейшее быстрое восстановление деловой активности в США. На рынке обсуждают вопрос стимулов ФРС, но пока большинство склонно ожидать, что регулятор не будет свертывать свои стимулы, пока безработица остается далекой от прежних низких значений. Соответственно, рынки продолжат получать ликвидность, считает Кочетков.

Зарубежные рынки

В США индексы накануне выросли на 1,1-1,7%, индекс S&P 500 (+1,2%) отыграл все потери с начала 2020 года благодаря ралли, спровоцированному стимулирующими мерами центробанков и оптимизмом инвесторов по поводу восстановления экономической активности после COVID-19.

В центре внимания рынков на этой неделе - двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Хотя инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки (0-0,25%), им интересно услышать заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, пишет MarketWatch.

Число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 2,509 млн при прогнозах снижения на 8 млн, безработица упала до 13,3% при ожидавшемся росте до 19,8%.

В мае каждый из штатов в той или иной мере начал возобновлять функционирование предприятий после двух месяцев простоя, и несколько миллионов человек вернулись к работе, отмечают эксперты. Многие индикаторы, опубликованные в последние дни, указывают на начало восстановления, хоть и медленного, экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Между тем, американские СМИ отмечают, что, например, в штатах Техас и Аризона, которые довольно быстро отменили ограничительные меры, в настоящее время наблюдается рост числа случаев заболевания COVID-19.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 1,7%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Правительства по всему миру продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, позволяя предприятиям возобновить работу, что усиливает надежды на устойчивое восстановление мировых рынков, пишет Trading Ecobomics.

На нефтяном рынке цены утром во вторник предпринимают попытки роста после отката накануне на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи; цена Brent находится на $0,15 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 8 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $41,12 за баррель (+0,8% и -3,6% в понедельник), июльская цена WTI - $38,61 за баррель (+1,1% и -3,4% в понедельник).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в понедельник заявил, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с будут действовать лишь в июне.

Ливийская нефтяная национальная корпорация (NOC) в понедельник сообщила, что крупнейшее нефтяное месторождение страны Шарара (Sharara) может выйти на полную мощность в течение 90 дней. Добыча на Шараре начинается после полугодовой остановки. В январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приступила к блокировке объектов нефтяной промышленности.

Как сообщали арабские СМИ, в настоящее время на месторождении уже запущено пять скважин общей производительностью 20 тыс. баррелей в сутки (б/с). В течение ближайших дней, по словам источника, объемы добычи возрастут до 55 тыс. б/с. В целом первый этап восстановления производства сырья предполагает выход на уровень в 135 тыс. б/с, что составляет чуть менее 50% от возможного показателя добычи после проведения восстановительных работ.

Помимо этого, инвесторы следят за уровнем добычи сланцевой нефти в США на фоне восстановления нефтяных цен, отмечает S&P Global Platts.